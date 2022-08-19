才說「勿以訛傳訛、誤導國人」　外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援

記者林彥臣／綜合報導

網紅「好棒Bump」曾於YT發表自己救出一名受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求外交部駐杜拜辦事處協申辦臨時護照，不料卻遭遇困難，稱駐處拒發臨時護照。對此外交部於16日表示，相關資訊為錯誤報導，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。但是在18日卻態度大轉彎，感謝Bump熱心救援。

外交部發言人歐江安在記者會上表示，外交部非常重視近來國人海外求職受騙的案例增加，也非常關心國人安危，並積極配合相關主政單位提供協助。

▲外交部發言人歐江安針對柬埔寨救援事件，感謝網紅bump。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）



歐江安說，特別感謝許多熱心的國人，以及民意代表提供資訊的分享，或是親身前往柬埔寨視察，都提供了很寶貴的建議，也特別感謝網紅「好棒bump」先生，在網路上幫忙宣達，以及在柬埔寨跟駐館聯繫。

歐江安還提到，立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷都親赴柬埔寨視察，也提供了很寶貴的建議，也正在積極研議當中，強化警示的機制，領事事務局在辦理護照換發業務時，也會多了解護照的用途。

歐江安強調，現在是台灣要團結一致的時候，要宣戰的是犯罪組織，要打擊的是詐騙集團，讓政府跟民間、民意代表一起合作，降低國人受騙的機率，營救受騙的國人，一起杜絕防範國際詐騙以及人口販運的問題，這都是需要大家一起面對、一起思考。

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