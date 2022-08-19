台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被痛打「挖洞潰爛」　慘丟包路邊牙掉光

▲一名男子受騙到柬埔寨，結果同行友人遭「退貨」後慘被虐待丟包路邊。圖為柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近期有不少台人赴柬埔寨淘金，卻頻傳落入詐騙集團陷阱，淪為「豬仔」被虐待。有逃出柬埔寨的集團成員現身痛訴，自己被認識10年的好友騙去柬埔寨，並從事了3個月的詐騙工作，最後雖順利逃脫，但同行的一名友人因被「退貨」，慘被打到雙腳爛掉、牙齒掉光，甚至還被丟包在街頭，下場相當悽慘。

柬埔寨詐騙受害者「呆呆」18日在節目《這！不是新聞》上分享自己被認識10年的熟識的朋友欺騙，他本來以為要做的是一份文書處理的工作，月薪約4.5萬至5.5萬左右，沒想到他和另外4名友人到了當地之後才發現是網戀詐騙，須透過徵婚網站或交友網站，以輸入文字聊天的方式騙取錢財。

呆呆表示，他待的詐騙公司不會施暴，所以自己還算幸運，不過隔壁公司就經常會傳出撞擊、電擊等施暴聲響，而老闆為了不讓員工受影響，會把音樂的音量調高，掩蓋過隔壁公司的施暴聲。最後他是透過姐姐向相關單位求救，才被國際刑警與當地執法單位等人士救出，並在白狼當地的好友文哥接手後，免於被轉賣的命運，成功籌錢逃回台灣。

不過呆呆也透露，當時他們5人中有1人被「退貨」，隨後就失聯了，最終雖有被找回，但他雙腳都嚴重受虐，還被挖洞導致潰爛，牙齒也都被打到掉光，甚至還曾被丟包到柬埔寨路邊，回來時全身是傷，令人相當不捨。