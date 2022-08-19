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Bump公佈受騙台男「外館零救援」證據！　痛批政府挖他過去帶風向

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」到柬埔寨救回被詐騙的台灣人，並發布影片進行勸導，外交部先前卻批他是「以訛傳訛」，直到昨日才改口說感謝各界協助。Bump昨晚則邀請獲救的林姓男子說明，證實外館知情但零作為，甚至要他自己想辦法。

去年12月被Bump從杜拜救回的林譽洲在影片中提到，他當時護照被公司扣留，受困在阿爾巴沙，第一次向外館求助時，對方說會幫忙報警，警方可能馬上或是等一下就會到，結果到隔天都沒見警方身影，他再次致電外館，對方則說他們可能沒有辦法幫忙，要他再等消息。

林男遲遲等不到救援，便再透過Email聯繫，外館卻說當地公司不會扣護照，要受害者自己去跟公司談，林男家人後續親自到外交部求助也沒有下文。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube、IG／Bump）

▲▼林男出面證實外館零作為。（圖／翻攝自YouTube／Bump）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube、IG／Bump）

林男提到，他致電向駐杜拜台北商務辦事處求救，希望能派車接應或帶他們到當地警局，對方則回他要自己想辦法，最後他只能跳樓逃離，逃開後想和辦事處申請臨時護照但屢遭拒絕，直到Bump寫信和總統府求助，外館才改口說可以去領護照，上述轉變不到一天。

Bump表示，他是因為受害者家屬向他求救才出手幫忙，但這些人在找他之前一定有先找外交部，要不是外交部沒有作為也不會輪到他，而外交部的人脈和能力一定都比他多好幾倍，差別只在於「從頭到尾你們根本沒有去在乎這些人」。

Bump更點名外交部長吳釗燮，要他講清楚未來將如何救援，「現在不是我對不起我國家，是我國家對不起我啊」。

Bump昨晚將影片上傳後，便在IG發布一則限時動態指出，他真正難過的是政府帶風向挖他的過去，但他父親已經過世7年，「如果我真的有什麼黑社會背景，就不用每天過得那麼提心吊膽」，並稱要是外交部早一點改口感謝，他也不會氣到要公佈所有真相，「你們接下來的態度，也決定了我要不要上傳下一支影片」。

▼Bump限時動態。（圖／翻攝自IG／Bump）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube、IG／Bump）

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