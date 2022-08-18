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南韓空軍KF-16戰隊赴澳軍演　將首次單獨執行「空中加油」任務

▲▼南韓空軍2架KF-16、1架KC-330空中加油機正在空中進行模擬加油訓練。（圖／南韓空軍）

▲南韓空軍2架KF-16、1架KC-330空中加油機正在空中進行模擬加油訓練。（圖／大韓民國空軍）

文／中央社

韓國空軍今天表示，空軍戰機將前往澳洲參加「漆黑」（2022 Pitch Black）多國聯合軍演，以加強聯合作戰執行能力，任務期間將首次單獨執行空中加油。

韓聯社報導，由韓國空軍6架KF-16戰機組成的編隊，今天從中原基地起飛前往澳洲，明天將抵達澳洲達爾文基地，1架KC-330空中加油機和130多名官兵也將參演。

報導指出，這將是韓國空軍首次憑藉自身戰力赴海外參加演訓。在編隊飛往澳洲期間，空軍將運用KC-330首次執行空中加油任務，並於澳洲空域再度進行空中加油。

韓國空軍過去參加在美國阿拉斯加州舉行的「紅旗」（Red Flag）多國軍演時，美軍曾為韓國軍機空中加油。

韓國空軍認為，透過這次軍演能把演練執行聯合作戰任務的空域拓展至南半球，並計劃提升與多國各種空中戰力的互通性，增強聯合作戰執行能力。

根據澳洲空軍官網，「漆黑」多國聯合軍演每2年舉行1次，今年為8月29日到9月7日登場，有韓國、澳洲、美國、英國和法國等17國參與，出動多達100架軍機與2500名官兵。

韓聯社報導提到，2010年到2018年，韓國軍方5度以觀察員國資格參加演訓，今年是首次派兵參與。

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