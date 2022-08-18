日本單週新增139萬例！染疫人數連4週居全球之冠　病歿數排名第二

▲日本新冠確診人數連續4週奪下世界之冠。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

世界衛生組織（WHO）公布的最新數據顯示，日本在8日至14日的1週內，新增139萬5301例確診，連續4週奪下全球之冠，而南韓與美國則分別為86萬例、67萬例。雖然全球單週感染人數較前一週減少24%，但這也是因為大多數國家縮小檢測範圍，因此WHO認為實際疫情可能還未被完全掌控，呼籲民眾持續保持警戒。

根據《共同社》報導，世界衛生組織公布全球確診數字，其中日本在8日至14日內新增了139萬5301例確診，位居全球之冠。而南韓則為86萬，美國新增67萬，分別位居第2名與第3名。事實上，日本單週新增確診數字已經比前一週減少了7%，但是疫情仍然十分嚴重。

全球單週新增確診數相較前一週減少了24%，與6月因為BA.5蔓延導致各國疫情爆發的情況相比，的確有大幅減少。不過由於許多國家大範圍減少核酸檢測與快篩範圍，因此依舊可能存在「黑數」。世界衛生組織認為，目前掌握到的情況可能不是實際疫情，因此再度呼籲民眾依舊要提高警戒，徹底防疫。

雖然美國的新增確診數僅佔日本的一半，但單週死亡人數為2907人，為全球之首。其次則分別為日本的1647人與巴西的1495人。全球8日至14日的死亡人數共1萬5072人，較前一週減少了6%，但是包含日本、南韓等國的WHO西太平洋區域辦事處轄區則增加了31%。

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