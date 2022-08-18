3歲男童確診康復後「瘋狂掉髮」！　母曬恐怖禿頭照

記者王佩翊／編譯

美國與加拿大的共同研究團隊7月曾經公布最新研究結果稱，有約5.8%的兒童在確診康復後會出現後遺症，也就是說，大約每17名確診兒童中就有1人會罹患長新冠。日本一名3歲男童3月感染新冠肺炎，雖然很快就恢復，但是2個月後卻突然開始瘋狂落髮，從母親公開的照片可以看到，原本濃密的頭髮幾乎可以完全看見頭皮。

根據《日本新聞網》報導，許多新冠確診病患在康復後，仍會出現長新冠，並有咳嗽、頭痛、低燒、腦霧或是脫髮等後遺症，就連原本對新冠後遺症抱持著懷疑態度的醫生，都因為看到兒子染疫後的情況，而重新正視長新冠的問題。

根據最新研究指出，有5.8%的兒童在感染新冠肺炎後，即使康復仍會出現後遺症。而日本就有一名3歲男童3月不幸確診，雖然他很快就康復，但是卻在5月起突然出現落髮症狀，髮量在短短2個月內瘋狂下降，7月時已經能清楚地看見皮膚色的頭皮。男童的母親表示，兒子每天在幼兒園午休起床後，都會看到寢具上掉了一堆頭髮。

另一名在2月確診的14歲國中男學生則是在轉陰後出現咳嗽、低燒、頭痛、肚子痛、倦怠感以及腦霧等症狀，但卻被學校認為「只是心理作用」。

在第一線的醫師田代河馬也直言，其實一開始自己對於長新冠是抱持著懷疑的態度，直到他的兒子染疫後，才驚覺情況不妙。他表示，3歲兒子7月31日染疫後，雖然在數日內康復，但是卻一直食慾不振、不願外出，也讓他重新審視了新冠後遺症的嚴重性。

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