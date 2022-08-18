前聯合國秘書長潘基文訪烏克蘭　呼籲全球「不應保持沉默」

▲潘基文與哥倫比亞前總統桑托斯造訪烏克蘭布查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

前聯合國秘書長潘基文（반기문）近日造訪烏克蘭，同時會晤烏國總統澤倫斯基，當他到訪疑似當地居民慘遭俄軍殘忍虐待的基輔近郊城鎮布查（Bucha）時，他表示全世界對於烏克蘭慘遭侵略一事不應該保持沉默中立，而是應該齊聲譴責莫斯科當局的暴行，儘早讓這場戰爭結束。

根據《紐約時報》於當地時間17日的報導，潘基文16日會晤澤倫斯基，他向澤倫斯基承諾將與烏克蘭站在一塊，同時他也與曾獲得諾貝爾和平獎的哥倫比亞前總統桑托斯（Juan Manuel Santos）突襲造訪慘遭俄軍重創的布查小鎮。

當潘基文走訪布查小鎮平民慘遭俄軍虐殺的現場後，不禁感嘆道，「真是慘不忍睹！（俄軍的攻擊）是違反人道主義的犯罪行為，日後一定得要付出代價。」

當潘基文接受《紐約時報》電話專訪時，他表示世界不應對烏克蘭慘遭俄軍侵略一事保持沉默，而是應該針對俄軍的暴行予以譴責，同時應該致力於儘早讓戰事停止；當他被問及保持沉默的國家是否包括中國、印度、中南美洲、非洲國家時，則回道，「所謂中立，應該是勇敢面對來自俄羅斯的侵略。」

潘基文認為，「烏克蘭對於珍視自身主權的國家而言，是相當重要的存在。」

對於俄軍發起侵略行動，潘基文表示，「俄軍明顯犯下了侵略犯罪、戰爭犯罪、反人道主義犯罪。若國際刑事法院開始決定針對（俄烏戰爭）著手調查，那麼我期盼偵查過程能夠儘快展開。」

而針對近日連續數天慘遭砲擊的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，潘基文也表示擔憂。