油價飆！日航宣布漲國際線「燃油附加費」　最貴單趟漲1萬日幣

▲日本航空宣布，因國際油價飆漲，將調漲國際線燃油附加費。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

日本航空18日宣布，受到俄羅斯入侵烏克蘭導致全球油價飆漲影響，將調整燃油附加費的價格，預計10月至11月就會反應在機票價格中。事實上，8月、9月的燃油附加費已經創下新高，這次則又再度漲價。另外，從日本出發飛往北美或歐洲的航線，預計單趟就要漲1萬200日幣（約新台幣2262元）。

根據《時事通信社》報導，日本航空（JAL）18日宣布，10月至11月將再度上調國際線航班的燃油附加費，其中，北美與歐洲航線單趟就要漲1萬200日幣（約新台幣2262元）。據悉，受到烏克蘭戰爭與日幣貶值影響，日本航空8月至9月的機票價格已經創下歷史新高。

日本航空表示，北美、歐洲等航線目前機票價格約為4萬7000日幣（約新台幣1萬424元），接下來將調漲至5萬7200日幣（約新台幣1萬2686元）；夏威夷、印尼等航線則會從3萬500日幣（約新台幣7762元）調漲至3萬7400日幣（約新台幣8295元）；泰國、馬來西亞航線的機票價格則會從2萬4700日幣（約新台幣5478元）調漲至2萬9800日幣（約新台幣6609元）；關島、菲律賓、越南從1萬7800日幣（約新台幣3947元）漲至2萬2900日幣（約新台幣5079元）；南韓等地則是從5900日幣（約新台幣1308元）調漲至7700日幣（約新台幣1707元）。

另一方面，全日空預計近期也會宣布燃油附加費用調漲計畫。

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