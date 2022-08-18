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尹錫悅被笑是「笨蛋總統」！手拿青蘋果一臉疑惑問：它會變紅嗎？

▲▼尹錫悅11日拜訪首爾某大型超市，他向民眾承諾政府會穩定物價。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅11日拜訪首爾某大型超市，他向民眾承諾政府會穩定物價。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭長期化導致全球通貨膨脹、經濟停滯，民調創24%新低的南韓總統尹錫悅承諾將每周召開民生經濟會議。日前尹錫悅親自走訪首爾某間超市，突然他拿起一顆青蘋果向店員問道，「它會變紅嗎？」身旁引導的經理只好耐心解釋。對此，網友紛紛嘲笑他是「笨蛋總統」。

尹錫悅昨（17）日上午在首爾龍山區總統辦公室舉行「就職百日」記者會，而韓媒《YTN》也於該日上傳一段檢討尹錫悅百日執政成果的影片，其中一段內容包含尹錫悅於本月11日造訪首爾市瑞草區良才洞某大型超市，在此他鬧出不少笑話，洋相盡出。

首先，尹錫悅拿起一袋出產自全羅南道靈光郡的白米，為了表示對於民生物價上漲的擔憂，同時擬定穩定物價的妙策，他竟向身旁引導的經理建議，「要研發和白米有關的加工食品、給它賣出去，米價才會跟著穩定啊！麵條也生產、麵包也生產......」

《YTN》以影片字幕嘲諷表示，「難道這也算是......為了穩定米價而下達的指令？」

▼尹錫悅拿起青蘋果一臉疑惑問，「這是什麼？」（圖／翻攝自YouTube@YTN）

▲▼尹錫悅拿起青蘋果一臉疑惑問「這是什麼」。（圖／翻攝自YouTube@YTN）

▲▼尹錫悅拿起青蘋果一臉疑惑問「這是什麼」。（圖／翻攝自YouTube@YTN）

▲尹錫悅拿起青蘋果疑惑問，「這會變紅嗎？」（圖／翻攝自YouTube@YTN）

接著，尹錫悅一行人來到了展列水果的攤位，他隨手拿起一顆青綠色、來自日本的早生種蜜蘋果「津輕（青森）蘋果」，並以半語（非敬語）向身旁問道，「這是啥」、「甜度會跟著下降嗎」、「這會變紅嗎？」

經理只好做出詳細解釋，「這是青森蘋果，又被稱為是青蘋果。是最早生產的一種蘋果。若放太久，雖然顏色會變紅，但味道也會跟著改變」；對此，尹錫悅只好點點頭，「啊～（原來如此）」。

《YTN》透過字幕嘲諷道，「逛超市順便學習農漁產知識」、「對津輕蘋果好像不太熟耶」。

針對尹錫悅的言行，網友們不禁無奈表示，「變紅的應該是聽了這席話的我們的臉吧？丟臉死了」、「你乾脆去找紅花蟹算了」、「到底知不知道穩定民生物價是什麼」、「覺得尷尬丟臉，反而是臉先變紅了」、「你是搞笑藝人嗎」、「我倒是聽過蒼井空（發音與青森蘋果類似）」。

不過也有網友替尹錫悅反駁，「我也不知道津輕蘋果是綠色的啊」、「津輕蘋果也會變紅啊」。

據悉，在韓語使用環境中，若發話者與對方毫無從屬關係，一般而言必須在句尾使用敬語，然而尹錫悅卻在開頭問話時，竟以半語向年長的經理表示，「這是啥」。有網友認為，這剛好突顯了尹錫悅從過去擔任檢察官以來形成的特權意識，對於他人毫無基本的尊重禮儀。

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