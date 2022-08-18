選前100天／沒人連任過！盧秀燕力破台中魔咒　蔡其昌拚搏逆轉勝

▲立法院副院長蔡其昌（左）、台中市長盧秀燕（右）。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，台中市長選戰部分，將由立法院副院長蔡其昌對上現任市長盧秀燕，就目前揭露的各家民調，盧秀燕都已超過5成支持度大幅領先，有趣的是，台中市自升格以來，還未有過市長連任成功，而盧秀燕能否挾著高支持度突破「台中魔咒」成為選戰焦點。

根據《美麗島電子報》7月最新民調，爭取連任的盧秀燕以57.6%支持度，大幅領先蔡其昌的16.0%，且在綠營確定由蔡其昌參選後，蔡的支持度始終沒有起色，民調也都一直維持大幅度落差，局勢沒有太大變動。

然而，台中市自升格以來，從胡志強、林佳龍皆未能成功連任，且都是從初次參選時幾近輾壓式的勝利、到二次參選拚連任的慘敗，前後票數落差都超過20萬，可見台中的藍綠版圖，絕非鐵板一塊，盡顯大選「搖擺州」特色。

值得注意的是，近期的兩次投票：四大公投、中二補選，都和普遍預期的「藍大於綠」情況不同，四大公投部分，綠營在台中拿下「1好3壞」，即便是藍營最有把握的反萊豬公投都意外落敗，而中二補選則是林靜儀在民進黨、基進黨共推下，成功擊敗國民黨參選人顏寬恒，顯示藍營的基本盤並未和盧秀燕的高民調一樣穩固。

在7月份的民調中，盧秀燕團隊的施政表現，仍獲得台中市民75.1%高滿意度肯定，顯示穩健、不口水的執政風格，很得台中人的口味，然而，離大選還有近3個月時間，選戰節奏是會以盧團隊預期的穩健步伐走下去、抑或是蔡其昌複製四大公投、中二補選的絕地翻盤，仍有待觀察。