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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄向張善政推1謀士當幕僚　「鬼頭鬼腦」能救選情

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對桃園市長選情，前立委沈富雄17日指出，桃園地方基層早已成為桃園市長鄭文燦的人，就算國民黨桃園市長參選人張善政整合地方也是貌合神離，若還想救選情，前立委蔡正元正是好人選。他建議，蔡正元如果能在幕後出主意，成功讓張善政活起來，「鄭運鵬就完了！」

新竹市前市長林智堅日前陷入論文案風波，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但選對會12日中午臨時召開會議決議「換堅」止血，改由立委鄭運鵬接棒參選。而鄭運鵬在宣布參選當晚，就透過臉書發出與桃園市長鄭文燦、林智堅合照，透露團隊已開始整合。

張善政自從被國民黨提名參選後，則頻被外界評論為「佛系」選舉、「佛系」打法。不過，根據《TVBS》最新民調，在有投票意願的選民中，有39%會投給張善政、鄭運鵬28%、賴香伶8%、尚未決定25%。

對於張善政，沈富雄在《深喉嚨ONLINE》分析，目前張善政支持度約30多，是國民黨的基本盤。他之所以無法整合地方，是因為里長等基層多年來已經變成鄭文燦的人。

因此，沈富雄認為，張善政就算整合也是貌合神離，況且「這個人一看就知道當選以後，我什麼都沒有了」，儘管他個性善良，但越善良越沒有票。

沈富雄指出，若張善政還想救選情，蔡正元正是能幫助他的人。他解釋，蔡正元「鬼頭鬼腦」，且曾擔連勝文競選幕僚，儘管有爭議，但只要在幕後出鬼主意，不要太高調、太囂張，只要能讓張善政活起來，「鄭運鵬就完了！」

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