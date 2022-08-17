北市選戰怎麼看？　陳水扁：綠營基本盤36-41%、「這人」被棄保機會大

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，北市首長由立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、副市長黃珊珊角逐，對於選情呈現「三腳督」局面，前總統陳水扁17日分析，民進黨的基本盤介於36%到41%，而這次的「三腳督」一定會有棄保發生，「且棄黃保陳、棄黃保蔣可能性最大，畢竟第三大黨還是有他的極限在。」

陳水扁指出，1994年、2018年中間，還有1998、2006也是三腳督，但那是完全的棄保，1998年就是因為棄保沒有成功、即便趙少康陣營極力宣傳「棄黃保趙」，黃大洲仍拿下接近26%，所以自己當選，後面藍營支持者得到教訓了，「他們知道要自動棄保，因此後面3次的三腳督就完全棄保，這不是候選人、競選總部或是誰喊會有用，這都是自動棄保，且棄保得非常徹底。」

陳水扁表示，2006年還有一個宋楚瑜，他選過總統副總統、做過省長、省主席，口碑真的不錯、資歷、形象也很好，資歷跟郝龍斌比絕對是「一軍」等級，但選不到票，就是因為「棄宋保郝」非常徹底，宋得票率不到4%、保證金也被沒收，「他選台北市綽綽有餘，但就是棄保太徹底了，沒有人想的到。」

對於2018年北市首長大選，陳水扁指出，若沒有棄姚文智保柯文哲，絕對是丁守中當市長，民進黨連選最不理想的李應元還有接近36%，姚文智卻只能17%多、不到他的一半，選民擔心台北市被丁守中拿去，所以棄保走了10%多的票給柯文哲，現在就怕選民怕誰當選，可能棄黃珊珊保蔣萬安、棄蔣萬安保黃珊珊，或是陳時中跟黃珊珊之間的棄保，而棄陳時中保黃珊珊是不可能的、反過來比較有機會。

陳水扁分析，民進黨的基本盤介於36%到41%，視人選跟對手有所浮動，今年的三強鼎立看起來很像1994年，但1994年是棄保失敗，「2022絕對會棄保、且棄保不會失敗，結果會是棄黃保陳、棄黃保蔣機會較大，即便背後有柯文哲撐腰，被棄保可能性還是很大，畢竟是第三大黨，還是有他的極限在。」

