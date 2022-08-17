快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程：對民主影響大

▲林智堅上周宣布退出桃園市長選舉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文門退選，林17日接受資深媒體人周玉蔻主持的政論節目「辣新聞152」專訪，首度還原決定退選的心路歷程，透露早自8月初就已萌生退意，儘管退選會對個人未來有很大的衝擊，不過，個人未來微不足道，他更在意整場選舉都在自己的論文上著墨，恐影響其他縣市選情，更對台灣民主的影響太大。

民視今晚播出「辣新聞152」節目，邀請林智堅、桃園市長參選人鄭運鵬等人擔任特別來賓。林智堅透露，早在8月初就已萌生退選念頭，原因是擔心個人導致桃園輸了怎麼辦，甚至影響到民進黨在2022其他縣市的選舉，「我個人的未來真的很小，微不足道」，縱使退選對於政治未來會有很大的衝擊，但是不忍心看到整場選舉都在自己的論文上著墨，而不討論政見。

林智堅說，一開始他有徵詢過桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘的意見，柯建銘表現的相當猶豫，沒有下任何的決定；至於總統蔡英文，他8月10日去中華大學學倫會，不知道蔡英文在中常會發表聲明支持自己的清白，但8月11日下午就看到特定媒體、側翼攻擊蔡英文的聲明，因此，他後來告訴選對會，個人的清白是一輩子的，選舉只是一時的，盼藉轉移戰場，捍衛自己的人格及清白。

此外，林智堅談及，論文的事情沒辦法一下子說清楚，因為對很多民眾來說，其實是沒有做過論文的寫作，但是因此在這個過程中被模糊了焦點，譬如他這段期間在桃園，看到民眾對於鄭文燦這8年的建設是高度肯定，桃竹本來就是一家，所以民眾們對自己也不陌生，非常熱情。

主持人周玉蔻追問，林智堅繼續選的話，還是會選上？林智堅直言，「我覺得就算繼續選，選上，但是在這個過程中，尤其對於台灣民主的影響，我覺得太大」；他說，他不敢說犧牲他自己，因為他覺得自己已經造成黨很大的困擾，所以他認為，自己下這一個決定，對他個人來說非常困難，「其實都是天人交戰」。