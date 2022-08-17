盧秀燕喊開國安會議救柬埔寨國人！他：總統臉書全是選舉文





▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對柬埔寨人口販運案件，台中市長盧秀燕今（17）日建議總統蔡英文立刻召開國安會議，不過，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲卻發現，蔡英文近日臉書完全沒提及柬埔寨事件，盡是與選舉相關的照片與貼文。

柬埔寨工作詐騙、人口販運案件層出不窮，引起社會譁然。對此，盧秀燕下午受訪時表示，建議蔡英文立刻召開國安會議，成立任務小組，展開營救任務。盧秀燕說，這幾年除了疫情外，就屬於柬埔寨事件是國人死傷人數最多的，案件更是跨國重大刑案，政府應窮盡所有公、私的資源，營救國人，中央政府有責任保護國人，讓國人選離這種危害。

黃子哲表示，柬埔寨案件甚至傳出被囚、遭虐還有被活摘器官的慘況，每天相關新聞沸沸揚揚，國人也人心惶惶，不僅民進黨立委出來呼籲政府要正視問題，國民黨立委甚至直接飛到柬埔寨去關切，柬埔寨人口販運問題從7月底就傳出，事情都過了3周，但在蔡英文總統近日的臉書PO文中，有推薦江聰淵的義大利麵，有和劉建國一起吃碗粿，有力挺林智堅的論文抄襲，但就是沒有任何關心國人被人蛇集團騙到柬埔寨的隻字片語。

黃子哲說，蔡英文迄今對柬埔寨問題仍不聞不問、視而不見，簡直是麻木不仁，難道蔡英文心中只有選舉沒有人民？這種「冷血總統真令人瑟瑟發抖」，政府追查與救援的動作已經慢半拍，行政院長蘇貞昌還說只剩120位失聯，但自家立委陳歐珀明明指出有2000多位無法掌握行蹤，民進黨政府荒腔走板可見一斑。

黃子哲表示，無怪乎台中市長盧秀燕呼籲總統要改快召開國安會議，新北市長侯友宜也建議要列為重大刑案並跨境合作，蔣萬安則沉痛提醒政府不能讓年輕人受困異鄉，全國不分朝野都在關心，只剩蔡英文還在置身事外，當「吃瓜總統」。