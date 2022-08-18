選前100天／不只北市參選大爆炸　台南也有5人搶著選市長

▲2022台南市長參選人，由左至右依序為商毓芳、林義豐、黃偉哲、謝龍介、許忠信。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

2022九合一大選因受疫情影響，各方佈局腳步放到最慢，但隨著選戰進入倒數100天，想坐上大位的人馬已陸續到位。這回，全台22縣市中，除了各方勢力都想搶佔的首都台北市出現熱戰之外，台南市長選戰戰火也砲聲隆隆。除了民進黨的現任市長黃偉哲與國民黨的台南市議員謝龍介外，另還有其他三人投入選戰，也就是說，共有5人要選台南市長。

台南市4年前就參選大爆炸，當時有6人參戰，無黨籍的包括伍彩集團董事長林義豐、前台聯立委許忠信、牛埔里里長陳永和，另有退出民進黨的前台南縣長蘇煥智及國民黨參選人高思博。最終則由黃偉哲勝選。

面對即將到來的2022選舉，黃偉哲已確定競選連任，國民黨則改派謝龍介參戰，而許忠信與林義豐則回鍋挑戰，想拿下市長位子。

許忠信上次以4.5萬得票數落選，這回再戰，找來之前的對手蘇煥智擔任競選總部主委。許忠信表示，他決定再度參選，是因為看到這幾年台南發展的遲緩和困境，希望能改變低薪、高房價、低生育率的狀況。

對於會不會與民眾黨結盟，許忠信強調，他相當肯定台北市長柯文哲的表現，但自己長期受到台南很多本土派選民的支持，所以不會加入該黨。

同樣再度參選的林義豐，則舉辦室內電音趴宣告強勢回歸。他指出，4年來持續不斷關注台南的發展，看著台南的年輕人的薪資為六都最低，房價卻狂上漲，不忍心看他們畢業即失業，最後還買不起房，因此提出讓市民安居樂業的政見，盼年輕人能支持他參選，「年輕人是當前社會較弱勢一塊，只有從政才能改變台南大環境，締造老中青三代安居樂業的城市。」

事實上，林義豐宣佈參選前，曾與台北市長柯文哲聚餐，並密會長達2小時，引來外界關注，但林義豐當時強調，他不會加入民眾黨，而兩人也只是敘舊，並沒談到市長選舉。

第5位加入2022台南市長戰局的，則為商滿生紀念館執行長商毓芳。商毓芳為228與白色恐怖受難者台獨人士商滿生的孫女。商毓芳特別選擇在曾祖母「商許甘」墓園前舉辦參選記者會，寓意承先啟後，對歷史的虔敬及對台南現在與未來的責任承擔。

商毓芳表示，專業知識非常重要，政治人物的培養，從擔任助理開始，就在喝酒，就開始跑紅白包場，忙著經營這些，哪有空管到「專業（政治專業）」？希望能讓真正具備城市治理專業的人來管理城市。