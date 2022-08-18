「怎爭取鄭寶清支持？」　鄭運鵬曝初心：每位前輩都有智慧

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市前市長林智堅因論文門退選，他17日與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬一同接受節目專訪，首談退選後的心路歷程。而面對主持人提問接棒的鄭運鵬要如何爭取同黨前立委鄭寶清的支持，鄭運鵬表示，他相信每一位前輩都有自己的智慧，大家都是希望桃園好，「沒有這個初心，沒有這樣的一個意象，選民就會做判斷。」

▲鄭運鵬（中）被外界質疑與鄭文燦（左）不合。（圖／記者林敬旻攝，下同）

林智堅與鄭運鵬一同接受政論節目「辣新聞152」專訪，主持人周玉蔻及來賓紛紛提問，包含論文門、鄭運鵬與鄭文燦是否不合等犀利問題。鄭運鵬表示，他和林智堅會一起坐在這邊受訪，就足以證明他和林、鄭的交情，不需要分化他們，「論文是政治事件，林智堅承擔退選也是政治事件，如果我們（有）任何疑慮的話，我就自己參選，他就自己受訪就好了。」

鄭運鵬提到，有情有義也要先看證據，他看過林智堅論文的所有證據，也質疑過哪邊檔案有問題，「我願意背書是我看過這些資料，所以我可以完整講出來」，他身為民意代表，看到一個冤案，就算是一個被判死刑的死刑犯，對方有冤屈，「我身為立法委員，我難道不應該幫他嗎？這是我從政的初心，從政，你不管做什麼決定，初心不要變。」

鄭運鵬接著說，大家可以去查「鄭運鵬哥吉拉大戰金剛」，這不是他去看電影，他去年就曾對媒體說，跟林智堅在初選提名時不會互打，「我歡迎他來，因為這個是世界對台灣的需要」，桃園和新竹能夠更進一步整合，這對台灣和世界來說都是一件好事。

▲鄭運鵬相信林智堅，坦言看過論文的的所有證據，也願意背書。

至於沒有市政經驗要怎麼說服選民，鄭運鵬回答，大家不是一生下就當市長或總統，他也不是第一天當立委就馬上跳槽參選市長，當然中間也是有一些轉折，但大家相信他有這個能力承擔，有辦法從控球後衛轉成得分前鋒，林智堅負擔了最大責任，他也無法迴避，而且桃園、新竹8年市政打出來的品牌，不會因為1、2件事情就被打翻，「要相信能力，相信人格。」

「我的人格是願意見到不平，要拔刀相助。」鄭運鵬說，如果今天他在論文事件中冷眼旁觀再出來參選，相信同一群人會用另外一種角度來看他，「所以我講出去的話，完全不需要收回，那個是在政治面跟信任面，跟我身為民意代表處理事情上面，大家給我的責任。」另外，鄭運鵬也談到桃園的發展，他表示，相信鄭文燦這8年的付出，桃園跟過去國民黨執政時完全不一樣，科技界或產業界對市政、市長都有信任感。

▲外界推測鄭寶清有可能脫黨參選桃園市長。（圖／ETtoday資料照）

談到這裡，主持人周玉蔻話鋒一轉，問林智堅，「罵你的人裡面，讓你最傷心的是你們黨內同志還是外面的人？」林智堅坦言，身為政治工作者就要能接受多元的不同意見，他在這一個多月的時間裡，每到一個地方就會有好多不同政黨的人拿著大聲公大喊，但是他都有去跟他們握手，「選舉就是應該歡歡喜喜的事。」

而面對桃園市長選情，外界傳聞同黨前立委鄭寶清有可能脫黨參選，周玉蔻提問，鄭運鵬要如何爭取鄭寶清的支持。對此，鄭運鵬表示，民進黨30多年來每一次的選舉都是風風雨雨，相信每一位前輩都有自己的智慧，也都有善意的一面，只是大家對選舉的看法不太一樣，所以用語就比較不同，「但是我相信，最後他們都希望桃園好，沒有這個初心，沒有這樣的一個意象，選民就會做判斷。」