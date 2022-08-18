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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安：民進黨私挺黃珊珊是「陽謀」　對戰陳時中像大衛VS歌利亞

▲▼文山區公所治安社區研習觀摩會議8/4舉行，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

年底九合一大選將至，北市首長由立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、副市長黃珊珊角逐，對於選情呈現「三腳督」局面，蔣萬安則認為，民進黨私下支持黃珊珊，已是眾所皆知的「陽謀」。

根據《中時新聞網》報導，蔣萬安表示，民進黨提名陳時中，但蔡英文和黃珊珊的互動良好，被解讀是拱黃珊珊出來選，此舉是為讓藍營選舉分裂的「陽謀」，大家都知道。

蔣萬安也說，陳時中握有中央及龐大經濟資源，從走路工事件就能看出，這是場不對稱的選戰，覺得自己的處境如同「大衛對決歌利亞」。

▲▼文山區公所治安社區研習觀摩會議8/4舉行，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

根據本站先前報導《錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中》，國民黨台北市議員參選人楊植斗和發出打工資訊的李小姐連繫後，確認原先確實有徵工讀生，工作內容是拍手、歡呼，時間2小時可領600元，楊植斗8日帶著錄音和對話前往台北地檢署告發陳時中賄選。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

陳時中競辦發言人莊瑞雄則對此駁斥，沒有任何幹部花錢雇用臨時工，而陳時中競選後援會光在Line上就招募近千人，難道有志工不用，要找花錢的，讓人匪夷所思。

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