陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

▲前副總統陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，各政黨都積極布局，甚至將眼光放到2024總統大選，前總統陳水扁接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，被問到，今年加入民進黨的前副總統陳建仁，是不是蔡英文屬意2024總統大選的人選？陳水扁秒答，「不然他食飽換枵（吃飽換餓：形容徒勞無功）？」，陳指出，大家都看得懂他的動作，「入黨就是在踏腳步了。」

對於2024總統大選，陳水扁分析，台北市長柯文哲一定會選，絕對不會缺席，他如果夠聰明，就不要直接代表民眾黨參選，可以全國聯署來造勢，這樣過了氣勢就上來了，「這是更好的起手勢，他腦筋那麼好自己應該知道。」

對於藍營人選，陳水扁指出，新北市長侯友宜要參選有兩個變數，第一是他個人的意願、第二是黨主席朱立倫，除非朱立倫要像林義雄一樣做king maker。主持人提問，指出侯友宜若成功連任，中途出來挑戰2024會不會被質疑落跑？陳水扁表示，侯友宜連任後是第二屆，跟韓國瑜第一屆做沒多久就出來狀況完全不同。

陳水扁舉例，2004年總統大選的時候，如果當時鋒頭正盛、剛連任台北市長的馬英九出來選，依自己做的民調，馬英九可以拿下6成支持度，而2003年國慶時連戰、宋楚瑜提前送作堆，就是為了卡馬，「馬英九若當時出來一定比連宋配更強，2004被他拿下的可能性很大。」

綠營人選部分，對於主持人提問，陳建仁是不是蔡英文屬意2024總統大選的人選，陳水扁秒答，不然他食飽換枵（吃飽換餓：形容徒勞無功）？大家都看得懂，「他入黨就是在踏腳步了。」

對於2024總統候選人提名方式，陳水扁坦言，自己也不知道，搞不好也不會初選，就像今年縣市首長提名也沒初選，為什麼總統要初選，「總是要有這個打算、準備，兩黨都有類似的問題，就是主席決定要給誰的問題，2024怎麼看還是要問兩位主席才對。」