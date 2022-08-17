中央稱僅120人在柬埔寨失聯　柯文哲批：意思是「死了就算了」？

記者袁茵／台北報導

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外界質疑中央處置與應變太慢，外傳超過4000名台人赴柬埔寨失聯，但行政院長蘇貞昌、刑事局皆澄清，僅120人失聯。對此，台北市長柯文哲17日再度批評，到底有無將人命當人命？意思是120人死了就算了嗎？

▲柯文哲出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲17日上午出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會，市府原訂不接受媒體訪問，但臨時改為簡單受訪。針對刑事局稱在機場勸回27人，且政院提及只有120人在柬埔寨失聯一事，柯文哲回應，「所以他（中央）到底有沒有把人命當人命？意思是120幾個，死了就算了，他的態度是這樣嗎？」

至於刑事局稱舉牌方法或許不聰明，但7月20日至今勸阻27人赴柬埔寨，柯文哲表示，難道國家方法就是在機場舉牌嗎？面對這種問題，最好的方法就是在機場舉牌嗎？

另外，被問到超過百人求助，但外館卻只有6人統籌營救業務是否足夠？柯文哲認為，這是考驗國家緊急動員能力，例如在越南、泰國就緊急去支援，再不行的話，從外交部本部派人支援，「國家應變是一種能力。」

柯文哲提及，這事不是突然出現的，有時候是「麻痺了」，此案在媒體上流傳多久了，「第一點是反應太慢，真的曝光時就已經出現了，怎麼會看不出一個國家動員的能量。」