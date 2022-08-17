60變80項！大巨蛋審查項目暴增　柯文哲：這種嘴臉實在看不下去

▲柯文哲出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為大巨蛋與內政部隔空交火，先前派副市長率團拜會，至今審查仍然沒過，7月底的委員及審查意見甚至從60幾項變成80多項，但此刻民進黨台北市長參選人陳時中卻召開大巨蛋記者會。對此，柯文哲17日上午批評，大巨蛋就是看民進黨良心，「這種嘴臉我實在看不下去。」

面對大巨蛋問題，台北市副市長彭振聲、蔡炳坤7月率隊拜會內政部次長花敬群，討論大巨蛋消防審查等議題，但原本2021年6月送至內政部時，第2次審查已經剩下6項意見，但當天內政部稱審查委員卻提出多達61項意見，並要在7月21日再次審議。

但據了解，內政部7月21日審議大巨蛋時，內政部一名委員未到場，但卻以書面方式審查，將原本60幾項缺失，暴增至80多項。

被問到大巨蛋問題，營建署要北市府別為了剪綵放水，且陳時中此刻還召開解方記者會，但幾乎都是舊東西？柯文哲回應，自己也不想多講，「就看民進黨的良心，我已經講了，不要為了政黨利益犧牲國家利益，這種嘴臉我實在看不下去。」

至於審查缺失從60多項變成80多項，柯文哲指出，這個更好笑，提出意見的委員就不來開會，「還是那句話，政治是一種價值，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數利益犧牲多數利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益。」其實老百姓都看在眼內，該怎麼做就怎麼做，這是最起碼的政治道德。