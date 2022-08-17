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社會 社會焦點 保障人權

女蛇頭擁傲人E奶！「色豬仔」求睡一晚…被處理前幸運遇警攔截

▲▼彰化人蛇集團首腦張女涉嫌拐賣國人赴柬埔寨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲人蛇集團首腦張女擁有傲人的E cup上圍，且穿著十分清涼養眼，引起「色豬仔」覬覦。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／彰化報導

柬埔寨詐騙頻傳，刑事局中部打擊犯罪中心掌握，彰化一名41歲的張姓女子組成人蛇集團，發布高薪徵才廣告拐騙台灣「豬仔」赴柬，每成功拐1人可賺入10萬現金，此次檢警破獲時還成功攔截、救出5名受害者。檢警調查發現，首腦張女擁有傲人的E罩杯，此次獲救的5人中還有一人覬覦張女美色，頻頻出言騷擾，張女氣得偷偷交代柬埔寨同夥，等這名「豬仔」赴柬落地後，「要好好照顧一下」。幸該名色男上機前被警方攔截救下，否則下場恐怕十分悽慘。

檢警調查，張女與同夥以多組臉書帳號在社團「偏門工作」張貼徵才廣告，主打月薪新台幣10萬元，招募打字員、機房維護人員等，見受害者受到高薪吸引上當後，先將人帶往旅館住宿，並辦理護照、簽證，隨後在載往桃機搭機出境赴柬，全程都有成員監控陪同，以防「豬仔」反悔逃跑。

檢警此次攻堅不只一舉逮獲張女等人，還發現有5名被害人上當正準備搭機出境，幸運遭警方攔截，平安獲救。據了解，這次的營救過程中還發生插曲，首腦張女雖然已經41歲，但身材相當姣好，還擁有傲人的E罩杯，平時穿著也相當清涼，不吝露出雪乳；警方救下的5名「豬仔」中就有1男自接觸後就一直色瞇瞇地盯著張女的雪乳，甚至還不斷出言騷擾，大言不慚向張女要求，「我都要出國工作了，你身材那麼好，離台前可不可以跟我睡一下？」渾然不知自己正一步步踏入恐怖陷阱。

張女被性騷擾後氣得快要抓狂，但礙於10萬元高額報酬，不願翻臉打草驚蛇，表面上仍聲色不動，冷處理這名「色豬仔」的性騷擾，暗地裡則與遠在柬埔寨的同夥聯繫，要這名「豬仔」赴柬落地後，「好好特別照顧一下」。幸好警方即時破獲救下5人，否則該男若真的搭上前往柬埔寨的飛機，下場會如何，恐怕難以想像。

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