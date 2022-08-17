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屏東再增滯留柬埔寨求救案　49人報警至少10人受困失聯

▲▼屏東縣警局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲屏東縣警局針對柬埔寨打工詐騙進行清查。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／屏東報導

國人遭誘騙到柬埔寨打工的詐騙事件頻傳，其中，屏東縣警局清查過後，目前已受理49件，其中原鄉就佔18件，被騙人數以三地門鄉最多，目前至少確認有4件的求助者疑似被詐騙集團控制，受害人數約在10人左右，縣警局已會同刑事局、涉外單位積極追查失聯的民眾。

屏東縣警局刑大副大隊長林紅忠表示，目前受理疑似出國詐騙案件有49件，其中原鄉就佔18件，有7男11女，以三地門鄉7人最多，日前刑事警察局國際科統合指揮屏東縣警局、臺中市警局共同查獲1名蔡姓主嫌，經偵辦後移送桃園地檢署偵辦，並向桃園地方法院聲押獲准裁押，擴大偵辦中，另尚有3案報請屏東地檢署指揮偵辦，目前至少有4個確認的案件，受害人數大約10人左右。

▲▼屏東縣警局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲屏東縣警局刑大副大隊長林紅忠（左二）說明警方作為。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方指出，近來媒體大肆報導柬埔寨相關詐騙案件，不少與家人很少聯絡的民眾紛紛主動向警方求助，49件受騙出國案件中，有些可以聯絡得上，有些則完全沒有音訊，經過清查出境資料，柬埔寨佔36人最多，其次還有緬甸、泰國、杜拜等地，目前最麻煩的就是被害人出去後就沒有回音，不會主動與在台家人聯絡，讓警方難以再向上溯源。

據了解，目前報案求助的49人中，警方都試圖透過通訊軟體聯繫，有些人可以傳LINE，有些人甚至可以打視訊電話，但無法暢所欲言，通常講個半分鐘就說要忙匆匆掛掉電話，台灣方面再打就無法接通，讓警方懷疑這些人都是被集團控制，初步清查約在10人左右，正在設法試圖營救，至於其他人則是完全無法聯絡，家人也都只有單一聯繫方式，讓警方追查面臨困難。

屏東縣警察局表示，目前警方防詐宣導多管齊下，運用臉書粉絲專頁分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，並由縣府傳播暨國際事務處在電視台以每小時1次跑馬燈推播宣導，同時各分局運用社區治安座談會議，每週至少3次至各村里辦公室以廣播器宣導，從7月底強化宣導2週以來，屏東已無出境柬埔寨紀錄。

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