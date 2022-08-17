友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救



▲新竹市警方日前偵辦一起行車糾紛引起的槍砲案件，意外救出遭關押準備賣到泰國的女子。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹檢警偵辦15日偵辦東區一起暴力行車糾紛，意外搜出一名20歲女子遭拘禁準備賣往泰國。檢警進一步追查，發現3名嫌犯另外涉及人口買賣。檢方傳喚訊問6人後，認定涉嫌人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪，向法院聲請羈押禁見。

本月15日凌晨4時許，新竹東區一起行車糾紛，衍伸出32歲何男、30歲張女及29歲葛男持棍棒、空氣槍砸車逃逸。警方成立專案小組當日即展開搜索、拘提3人租屋處，卻意外發現還有一名全身是傷的20歲女子被拘禁。

▲警方擴大偵辦，發現陳姓犯嫌於11日曾帶著女子前往戶政事務所申請辦護照所需的文件。



女子向檢警表示「自己是準備到泰國賺錢的」，警方才驚覺何、張、葛恐涉及人口販運，同屋內還有27歲吳男、27歲張男、27歲陳男3名共犯。檢警依人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，被害女子因輕度智能不足在台尋求工作屢屢碰壁，透過友人介紹「可以到泰國工作賺錢」才被誘騙過去，她被關在小房間6天，期間因為想回家、不配合又哭鬧，被幾名犯嫌以掃把、皮帶、皮鞭輪流鞭打，身體多處有皮外傷，不過女子因隔代教養，從小與爺奶一起住，這失蹤的6天並無其他家人報案失蹤，若非這起行車糾紛，女子恐被「空運」得逞。

檢警擴大偵辦，發現其中陳姓犯嫌曾於11日帶受害人前往戶政事務所辦理出國文件，6名犯嫌是否還有涉及其它人口販運、接頭者身分、管道等，仍待調查。

▲受害女子人生中第一本護照，竟差點讓她成為人口販運集團手中的「豬仔」。



▲6名犯嫌羈押禁見獲准，檢警正擴大偵辦，是否有涉及其它相關案件。



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