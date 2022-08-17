　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市警方日前偵辦一起行車糾紛引起的槍砲案件，意外救出遭關押準備賣到泰國的女子。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹檢警偵辦15日偵辦東區一起暴力行車糾紛，意外搜出一名20歲女子遭拘禁準備賣往泰國。檢警進一步追查，發現3名嫌犯另外涉及人口買賣。檢方傳喚訊問6人後，認定涉嫌人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪，向法院聲請羈押禁見。

本月15日凌晨4時許，新竹東區一起行車糾紛，衍伸出32歲何男、30歲張女及29歲葛男持棍棒、空氣槍砸車逃逸。警方成立專案小組當日即展開搜索、拘提3人租屋處，卻意外發現還有一名全身是傷的20歲女子被拘禁。

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方擴大偵辦，發現陳姓犯嫌於11日曾帶著女子前往戶政事務所申請辦護照所需的文件。

女子向檢警表示「自己是準備到泰國賺錢的」，警方才驚覺何、張、葛恐涉及人口販運，同屋內還有27歲吳男、27歲張男、27歲陳男3名共犯。檢警依人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，被害女子因輕度智能不足在台尋求工作屢屢碰壁，透過友人介紹「可以到泰國工作賺錢」才被誘騙過去，她被關在小房間6天，期間因為想回家、不配合又哭鬧，被幾名犯嫌以掃把、皮帶、皮鞭輪流鞭打，身體多處有皮外傷，不過女子因隔代教養，從小與爺奶一起住，這失蹤的6天並無其他家人報案失蹤，若非這起行車糾紛，女子恐被「空運」得逞。

檢警擴大偵辦，發現其中陳姓犯嫌曾於11日帶受害人前往戶政事務所辦理出國文件，6名犯嫌是否還有涉及其它人口販運、接頭者身分、管道等，仍待調查。

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲受害女子人生中第一本護照，竟差點讓她成為人口販運集團手中的「豬仔」。

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲6名犯嫌羈押禁見獲准，檢警正擴大偵辦，是否有涉及其它相關案件。

►絕命情人最後身影曝！菲女「不想婚」被勒斃　男友伴屍超詭異

►鄭寶清爆「中華大學也認定林智堅抄襲」　校方回應了

►女騎士擦撞護欄噴飛！墜8m深溝「插入爛泥中」　超痛畫面曝光

►竹市府真告了！「棒球場、將軍村」挨批　首波對象是大咖名嘴

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

社會熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場神情嚴肅

藝人艾成7樓墜落　當場死亡未送醫

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

更多熱門

相關新聞

林佳龍轟藍「消費柬埔寨不幸事件」　她嗆：執政受監督天經地義

林佳龍轟藍「消費柬埔寨不幸事件」　她嗆：執政受監督天經地義

新北市議會國民黨團轟林佳龍針對國人到柬埔寨打工遭詐騙事件毫無作為，林佳龍回批，國民黨不要消費此不幸事件。新北國民黨團今（17）日再指出，總統府官網清楚寫，無任所大使的職責包括對外聯繫與交涉，而林佳龍專責數位新南向，針對柬埔寨案當然應該扛起責任，不應該用「無給職」來逃避，更不應該抹黑成選舉操作。

破除海外掏金迷思　花蓮警深入部落揭求職陷阱

破除海外掏金迷思　花蓮警深入部落揭求職陷阱

開公司騙台灣豬處決凌虐　全是假訊息

開公司騙台灣豬處決凌虐　全是假訊息

香港豬仔贖身要1900萬！軍人駐守逃跑就開槍

香港豬仔贖身要1900萬！軍人駐守逃跑就開槍

民進黨團：「一中」在營救國人方面行不通

民進黨團：「一中」在營救國人方面行不通

關鍵字：

人口販運柬埔寨泰國求職賣器官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面