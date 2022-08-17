不止西港！赴柬埔寨藍委曝7大詐騙園區　盤點逃脫必備3文件

▲國民黨團召開「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，盼協助救援當地受詐台灣人，國民黨立法院黨團17日召開記者會與3位立委視訊連線，鄭正鈐提出報案必備3件資料，並透露他這趟到柬埔寨，手上就有超過10件陳情案。國民黨團曾銘宗呼籲外交部，拿出具體辦法營救國人，一個人都不能少。

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注，國民黨團今天上午召開「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會，由黨團總召曾銘宗與洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷，以及我國駐胡志明市辦事處長韓國耀視訊連線。

鄭正鈐說，柬埔寨現在詐騙、勒索、人口販賣事情有歷史背景，跟中國一帶一路開發西港有關，目前當地已經把這視為「灰產」（灰色產業）。昨天跟民間人士、當地台商交流，他們具體建議代表處，能動員資源跟關係，建立起柬埔寨文跟中文的救援平台，包括專線、Instagram、Facebook、LINE。

鄭正鈐說，不管是有打算逃脫柬埔寨的國人、相關人的家屬想報案，有3件資料一定準備好，就是護照、護照內頁照片、以及告訴陳情單位或警察局、台商、民間人士，告訴他們人在哪個園區。他指出，詐騙園區包含西港、巴域市、金邊、波貝市、白馬市、財通市、普薩市等。

鄭正鈐也透露，這次來柬埔寨，自己手上就有超過10件的陳情案，有具體園區位子，就可以透過當地關係、救援通道，有機會把相關尋求救援的人，給予適時的幫助。

吳斯懷說，民間人士提供相關案件三個共同點，可以提供警政單位在桃園機場，可以從這角度判斷：第一、一個月內新辦的護照；第二、單程機票；第三、落地簽證。吳斯懷也說，在桃園機場舉牌子毫無用處。

洪孟楷也指出，當地台商過去看到或曾協助救援的台人，95％符合上述三的共同點，所以在台灣處竟前要做好源頭管理，阻絕於國內，才能真正保護國人。領事事務局在發新護照，針對前往柬埔寨，並且沒申請電子簽證的人，就應該有警示機制啟動，後續透過宣導、規勸、防範、出境時的警方盤查，來瓦解或循線追蹤人蛇集團犯罪陰謀。

洪孟楷說，現在犯罪樣態分為兩個，一是在柬埔寨不法集團投資的線上博弈，二是在台灣不法求職樣態。另外，身為民代，請政府看到外館人力不足問題，趕快給予增援、專案預算來協助。

曾銘宗表示，希望三位立委返國後，把第一手的觀察、心得、建議提供給政府，提出具體營救措施。另國民黨團15日召開第一場柬埔寨案記者會，質疑政府新南向政策績效，也譴責政府罔顧生命，只顧選舉，但外交部當晚發新聞稿，說國民黨團說法，外交部不能接受。

曾銘宗強調，不能接受沒關係，外交部比我們還清楚，現在在柬埔寨的國人超過兩千人，其家人的焦急，請外交部不要打嘴砲、只會發新聞稿、只有在外交部網站提供相關資訊，請拿出舉體辦法，透過其他國家的關係、民間的關係，趕快把國人營救出來，一個人都不能少。