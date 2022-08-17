陳時中：8年前被說服大巨蛋是弊案　現在好像又不是

▲陳時中出席大巨蛋政策方針記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者呂晏慈／台北報導

台北大巨蛋確定無法在今年10月試營運，台北市長柯文哲日前為大巨蛋議題砲打中央，批評內政部拖延防火避難性能變更審查，呼籲民進黨政府，不要為了政黨利益，犧牲國家利益，引發關注。民進黨台北市長參選人陳時中17日公布對大巨蛋案政策態度，並意有所指地說，「8年前我們都被說服大巨蛋是一個弊案，可是8年後好像又不太像是」，因為主事者（指柯文哲）的態度變了。

對於大巨蛋議題，陳時中今天上午舉行政見發表記者會，強調將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

媒體會中關注，柯文哲日前針對大巨蛋議題砲打中央，批評民進黨政府為了政黨利益犧牲國家利益。對此，陳時中回應，把公共事務討論一下子就升高到政黨惡鬥是不恰當的，如果遠雄覺得方法不好就提出來，方法好就趕快做，將來他如果能夠入主台北市府，不會用口水戰取代實際進度。

媒體也問及，陳時中認為大巨蛋算不算弊案？陳說，「8年前我們都被說服大巨蛋是一個弊案，可是8年後好像又不太像是」，因為主其事者（指柯文哲）的態度變了，確實這也給其一個教訓：事實面還沒有釐清時，就冒然論斷，恐怕也不是一件正確的作法和想法，所以他才會主張公開資料，讓討論本於事實，各自去認知、辯論、討論，這樣才符合社會期待。

此外，對於媒體提問，陳時中近期拋出內湖交通、大巨蛋兩政見，是否鎖定柯文哲的痛點來做？陳說，他是用負責任的態度，面對多年沒辦法解決的問題並提出解方，供大家討論，大家可以批評討論，也會根據大家的意見滾動式檢討，讓自己可以「一上任就上手」。

至於2018年競選台北市長的姚文智曾提出「蝴蝶翼」方案，陳時中說，他會就現有的問題徹底解決，讓大巨蛋能夠打棒球，符合出發心，至於未來如何美化、精進再來看，讓大家可以安全無虞地看棒球。