快訊／陳時中：保證大巨蛋打棒球　爭取職業球團進駐

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰如火如荼，民進黨台北市長參選人陳時中17日公布大巨蛋政策方針，強調對大巨蛋態度將秉持「保證安全、體育優先、公布檔案」等3大保證。他說，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，不能廢棄主要目的，此外，「我們是希望能有一個常駐的棒球隊」，將會站在協助的角度，讓賽事辦得越順暢越好。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

對於大巨蛋議題，陳時中今天上午舉行第二場政見發布記者會，他會中先透過宣傳片表示，不管過去的歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

陳時中會中接受媒體提問時被問及，現在大巨蛋到底能不能打棒球？陳說，任何運動場地都是非常專業的事情，不會用非專業者做球場管理、設計、安全、整修，當然會跟專業討論，交給專業的團隊來做。

此外，對於未來體育賽事比例要達到多少？陳時中表示，目前來說，他是覺得少了一點，「我們是希望能有一個常駐的棒球隊」，不過他沒辦法強迫球隊來進駐，必須球隊有意願，政府會站在協助角度，讓賽事辦得越順暢越好，讓大家看安心快樂看棒球比賽，不會忘記政府的角色。

媒體也關注，陳時中是否有為大巨蛋開幕押個時間？陳時中說，由於該案還在審議中，等內政部審議下來比較能夠掌握相關時間點，希望盡快，如果柯市府通過當然樂觀其成，沒有通過就會加快腳步。