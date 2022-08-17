快訊／陳時中拋大巨蛋解方　3態度保證：一定能辦棒球賽事

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰如火如荼，民進黨台北市長參選人陳時中17日公布大巨蛋政策方針，強調對大巨蛋態度將秉持「保證安全、體育優先、公布檔案」等3大保證，保證一定會讓大巨蛋舉辦棒球賽事。他說，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，不能廢棄主要目的，「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，應透過公布檔案，讓大家本於事實作討論。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

對於大巨蛋議題，陳時中今天上午舉行暨內湖交通政策後第二場政見發布記者會，他會中先透過宣傳片表示，不管過去的歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

陳時中會中表示，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，不能把主要目的廢棄了，不符合主要目的使用是不符合大眾期待了，「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，這其中有很多困難、苦處，坦白講只是留下歷史傷痛，對於台北市、國家來說沒有幫助，因此他主張公開資料，讓批評有所本，讓大巨蛋案朝向光明、健康的路來走。

陳時中補充，不要為了建了一個體育館，把台北變得越來越不健康，希望這些歷史的爭議可以早日停止，同時，應在公開透明的情況下，合法合規的來做，也不能因為其他因素在安全面妥協，既然有要求沒有做到，那就趕快做到，做很多文字上的爭議是沒有意義的，遠雄如果有更好的方法就馬上提出來，「要解決問題，就要把事情做好，就要立刻來做」，而不是互相爭來爭去，因為市民在乎的是趕快讓我們打棒球、看棒球、一起在那邊歡呼。

陳時中強調，大巨蛋是一個體育館，不該是「充分運用非體育活動後再辦體育活動」，應回歸設立的出發心，讓民眾可以快樂的看棒球。

此外，政策小組召集人管碧玲說明，台北市的停滯不是一任市長的問題，沒有任何人敢說大巨蛋不是市政治理重要的議題，它是競選的必考題，然而，大巨蛋歷經3任市長，一個市政建設可以停滯20年，縱使3位市長都成為政治明星，但是台北市卻沒有成為世界級的首都，「我們需要一個有魄力、會做事、把事做好的未來市長」。

政策小組成員、台北市議員阮昭雄會中指出，大巨蛋有幾個問題：第一，原始契約沒有要求權利金；第二，選址問題背離常規；第三，大巨蛋的主要用途不符合期待，演唱會的使用比例比體育活動多；第四，對於安全部分，2021年8月避難層突然更改，遠雄至今未提出符合國家標準的測試方法；第五，交通疏散費時；第六，租金過高；第七，可打棒球不等於打職棒。