外派緬甸當荷官「前女友信了」　他傻眼放生：相信詐騙好賺了

▲前女友險信到緬甸當賭場荷官的外派工作。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

柬埔寨淘金詐騙真相曝光後，有部分民眾認為，被騙去的人是受害者，該檢討的是那些人蛇集團。就有一位男網友在臉書「匿名2公社」直呼，「大家都說不要檢討被害人」，但他卻不這麼想，分享出前女友的故事，「我要說的是，沒和這些人相處過，真的不敢相信詐騙這麼好賺」，回想起來仍無奈直搖頭。

這位男網友文中表示，他幾年前交往過一任女友，每天就是上網跟網友玩線上遊戲，每個星期都在面試新工作，但每個工作都做不久，「待不住的原因有太熱、太累、太無聊、錢太少、被其他的資深員工欺負……等等。」他說自己的工作不是說換就換，所以對女方說法也只能相信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，前女友還批評台灣都是慣老闆、抱怨台灣低薪環境，但若遇到好老闆，又覺得對方一定是肖想她，一切讓原PO想起來就頭痛，「她沒有專業，不肯吃苦，連試用期都過不了，要如何談升遷？她幾年沒有穩定收入，住家裡吃家裡，嘴上說跟我AA，但是常常剩我跟自己A……」

▲原PO直嘆前女友不想努力卻想高薪。（示意圖／PAKUTASO）

最讓他傻眼的是，有次前女友興致勃勃地跟他說找到好工作，一問卻是「要外派到海外當賭場的荷官，賭場位置在緬甸。」雖然當時淘金詐騙案尚未爆出，但原PO仍覺得不妥，「我聽完只覺得怪，荷官不用技術嗎？荷官不用外表嗎？荷官不用好的溝通技巧嗎？」開始和女方一段爭論。

前女友：不用，這些去當地培訓就好。

原PO：嗯！（如果）我公司條件這麼好，不用別人，為什麼要用妳？

前女友：你看不起我，我認真起來，沒有什麼事學不會。

原PO：嗯！妳先在台灣認真工作看看。

前女友：那我要去夜店上班。

原PO：嗯！那個要長相中上、口齒伶俐。

前女友：你真的很瞧不起我，你以為自己很厲害啊？不過就是有穩定工作而已。

結局則是兩人大吵一架，男網友在辯論中終於懂為何有人會被騙，「沒和這些人相處過，真的不敢相信詐騙這麼好賺，她在認識我以前，已經被詐騙過幾次了……」不過，女方後來並沒有去緬甸，「如果不是我直白的讓她面對她自己的條件，她可能已經在緬甸賺大錢了吧……我的確不是一個好對象」、「不知道有沒有趕上柬埔寨的擴大徵才。」

看到許多人留言驚呼，「還能在一起！你真的不離不棄欸！厲害了啦！（不是諷刺喔）」、「你太善良了，你要不要找別的啦！」原PO則是笑說他已經換過女友了，但想起這段感情，只能嘆自己眼光不好，「她竟然還覺得我配不上她」、「以為她只是如她所說的，工作運不好，殊不知……」

貼文一出，許多人也直嘆一個巴掌拍不響，「想輕鬆做又沒能力，被騙走剛好而已」、「不想努力的人想要高薪，但努力的人才有機會有高薪，永遠在這種惡性循環下，就會出現被賣掉被詐騙的情況出現，而且還是多數。」原PO也忍不住點頭，「不想努力還想高薪真的很狂，難怪要一直被騙。」