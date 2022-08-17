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通信行職員成女蛇頭！專賣台灣男女　關鍵「簡體字筆記本」曝光

▲賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

柬埔寨詐騙案件層出不窮，彰化女首腦(41歲)昨日正帶著5人要前往柬埔寨，在出境前被攔截，她落網後坦承受背後有公司委託，在台灣協助幫忙喬人及招募等事宜，但否認違法，法官認為尚有其他主謀或共犯尚未到案，目前羈押禁見中。

據悉，張女有一本關鍵筆記本，內容詳述仲介50餘人的相關事實，也記錄了招募到泰國1萬、柬埔寨10萬元，而對話記錄也有用簡體字對談，她在偵訊中坦承有為背後公司幫忙招募，但矢口否認有使用任何詐術來騙台灣人。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲賣50台人赴柬埔寨！檢警從飯店內搜到多張本票。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張女雖然已經年過40歲，但外貌姣好有160公分，未婚也未生子，皮膚白皙，大大的雙眼有爆乳E奶稱號，設籍住在彰化市的一棟公寓內，公寓內的人對她不熟悉，也沒有看過她帶著年輕人或成群人回來， 住戶得知張女與柬埔寨人蛇集團有關，不禁瞠目結舌驚呼「真的太可惡了」。

張女曾於多年前在通訊行擔任職員，與大陸旅行業者合作，販賣人頭卡(王八機)遭逮、有詐欺、偽造文書等前科，曾因「幫助詐欺取財罪」，遭判處拘役30日，得易科罰金、緩刑2年，同時須向公庫支付1萬元。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

彰化地院發言人庭長黃齡玉表示，張女確實曾遭詐術誘騙出國，從事與報酬顯不相當的工作，另外，尚有顏姓女子等五人經由臉書或其他通訊軟體得知有招募至境外工作機會，都是與張女聯繫辦理護照或安排住宿，但即時被警察發覺而未遭詐騙出境，這些都經證人證述明確，且有機場監視器畫面、通聯查詢、入出境紀錄及證人通訊紀錄等等證據可以證明。

黃齡玉指出，至於林男部分，雖坦承確實受張女有載送證人去外交部辦理護照，且張女也證稱有委託林男代為載送上開證人，但林男否認加入張女的人蛇集團組織，辯稱對於證人辦理護照一事，僅知是受張女委託，法官審酌卷內證據僅能證明林男受張女委託從事載送，由張女扣案手機，並未發現被告與其他相關嫌疑人通話內容，尚難證明林男即與張女及其他共犯有從事人蛇集團之犯意聯絡，檢察官聲請羈押為無理由，應予駁回，林男請回。

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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