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破除海外掏金迷思！　花蓮警深入部落揭穿求職陷阱

▲▼鳳林警分局警員前往偏鄉火車站並深入部落與民眾面對面的接觸，詳細說明各類詐騙模式，避免遭受詐騙或人蛇集團的拐騙。（圖／鳯林警分局提供，下同）

▲▼鳳林警分局警員前往偏鄉火車站並深入部落與民眾面對面的接觸，詳細說明各類詐騙模式，避免遭受詐騙或人蛇集團的拐騙。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮鳳林警分局偵查隊與轄區各分駐（派出）所警員，近日深入地方與民眾面對面的接觸，詳細說明現行求職就業的各類詐騙模式，避免地方居民遭受詐騙或人蛇集團的拐騙，懷抱掏金夢前往異鄉國度，卻淪為非法活動的幫傭且慘遭不法對待。

▲▼鳳林警分局警員前往偏鄉火車站並深入部落與民眾面對面的接觸，詳細說明各類詐騙模式，避免遭受詐騙或人蛇集團的拐騙。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳳林警分局轄區橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉，人口結構偏向於中老年化，多數年輕人口前往花蓮市區或是他縣市就業為主，鳳林警分局擔心詐騙集團利用鳳林地區人口外流就業的特性，以出國打工能快速獲利為由，拐騙地方部落、社區居民至柬埔寨等國家，從事詐騙活動等，或被虐待強迫工作、賣淫、賣器官等悲劇產生，特別由分局偵查隊結合地方分駐(派出)所警力，深入轄區各部落、社區及火車站、公車站等交通樞紐，進行關懷與宣導。

▲▼鳳林警分局警員前往偏鄉火車站並深入部落與民眾面對面的接觸，詳細說明各類詐騙模式，避免遭受詐騙或人蛇集團的拐騙。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳳林分局表示，最常見的就是以通訊軟體邀約，並且要求求職人員先行提供身分證件、郵局帳戶及密碼等做為薪資帳戶，實則是將騙取來的帳戶資料作為人頭使用；其次以高薪為誘因，並且號稱「免外語能力、免機票、包吃、包住、高薪免經驗、可以預支薪水等」，拐騙求職人員前往特定處所，尤其是海外如柬埔寨等地方，將求職人員控制起來，以暴力脅迫求職人員為詐騙、性交易等非法活動。

▲▼鳳林警分局警員前往偏鄉火車站並深入部落與民眾面對面的接觸，詳細說明各類詐騙模式，避免遭受詐騙或人蛇集團的拐騙。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳳林分局長簡龍宏表示，反詐騙宣導向來是分局的重點工作之一，面對層出不窮的詐騙手法，分局將利用各種機會，主動深入地方部落及社區進行反詐騙宣導，讓地方里民能夠知道最常見以及近期最新的詐騙手法，以此避免居民落入詐騙集團的圈套、杜絕民眾遭受拐騙成為詐騙或人蛇集團的受害者。

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