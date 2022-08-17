香港「豬仔」贖身要1900萬！陸使館認難營救　軍人駐守逃跑就開槍

▲網友公開緬甸的「KK園區」空拍照片。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

記者鄭思楠／綜合報導

近期台人遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，許多年輕人懷抱海外掏金夢，但下場卻淪為「豬仔」。香港媒體17日也刊發報導，揭露港人被誘騙到緬甸打工的經歷。受害人透露，要騙到500萬港幣（約新台幣1912萬）、或付出高額贖金才能脫身。還有受害人稱，目擊逃跑者中槍，滿地鮮血。

港媒《香港01》今日刊發專題報導，揭開詐騙集團人口販賣的黑幕。報導以化名介紹幾名受困港人的親身經歷。A先生今年6月去泰國西北部湄索（Mae Sot）找工作，到達後跟朋友上了一輛車，就被送到泰緬邊界的苗瓦迪（Myawaddy）地區。

短短一兩個月，A先生就被「轉賣」過去不同營區，每個地方都有持槍的軍人駐守。他被告知交贖金就能離開，但每被轉賣一次，「贖身費」就加碼，從最初1萬美元（約新台幣30萬元），加至3至4萬美元（約新台幣90至120萬元）。在營區每滯留多1個月，就要再加碼1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元）。

▲園區內部影片。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

他透露，後來被迫在營區內做網路或電信詐騙，「騙到可能300萬港元的話，就可以放我出營區門口，但門口也不安全，這邊是無政府狀態，如果騙到500萬港元，就保證人身安全送我回泰國。」

B先生（化名）今年8月被網上招聘廣告吸引，經一名大陸人安排去泰國打工，機票全免，「是做寫字樓文職，月薪有4萬多元。」不過，他從曼谷轉機到湄索後，一離開機場，就被強押直接送到緬甸，現時受困營區，「如果3日內支付不到贖金，就會將我賣走，賣走後贖金就加到2萬美元。」幾名受困港人都指，家人難以籌到贖金，也擔心就算交了贖金也走不掉。

▲園區內裝滿鐵絲網。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

報導稱，這些詐騙營區內裝滿鐵絲網，環境簡陋。被困人士可以在園內，有限度活動，每日靠做詐騙賺取生活費，因此可以有限度用電話。營區內的人，有來自中國大陸、台灣、馬來西亞，也曾經見過有其他香港人。

全球反詐騙組織（GASO）負責人接受《香港01》訪問時直言，難以營救，「他們剛開始找馬來西亞、台灣人，因為這些人求助被救，現在轉移目標到香港。」

受困港人指，曾聯絡中國駐緬甸大使館求助。但使館職員受訪時承認收到求助，但目前未能營救，「我們第一時間跟緬甸外交部，和有關部門發了訊息，邀請緬方全力查找解救當時人。但後來緬方跟我們答覆指，經有關部門多方查找沒有能夠找到受害者。」

▲園區內部圖。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

此外，據《星島日報》報導，香港還有網友於社交平台投稿指，友人的兒子下星期便出發往柬埔寨，聲稱星展銀行（DBS）設立新分行，並聘請他往當地工作。不少網友留言勸，這是騙局。據悉，據DBS的官網顯示，位於亞洲的分行包括新加坡、香港、中國大陸、台灣、日本、南韓、越南、馬來西亞、印尼、印度、杜拜，但未有提及柬埔寨有新設分行。