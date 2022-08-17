　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港「豬仔」贖身要1900萬！陸使館認難營救　軍人駐守逃跑就開槍

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲網友公開緬甸的「KK園區」空拍照片。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

記者鄭思楠／綜合報導

近期台人遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，許多年輕人懷抱海外掏金夢，但下場卻淪為「豬仔」。香港媒體17日也刊發報導，揭露港人被誘騙到緬甸打工的經歷。受害人透露，要騙到500萬港幣（約新台幣1912萬）、或付出高額贖金才能脫身。還有受害人稱，目擊逃跑者中槍，滿地鮮血。

港媒《香港01》今日刊發專題報導，揭開詐騙集團人口販賣的黑幕。報導以化名介紹幾名受困港人的親身經歷。A先生今年6月去泰國西北部湄索（Mae Sot）找工作，到達後跟朋友上了一輛車，就被送到泰緬邊界的苗瓦迪（Myawaddy）地區。

短短一兩個月，A先生就被「轉賣」過去不同營區，每個地方都有持槍的軍人駐守。他被告知交贖金就能離開，但每被轉賣一次，「贖身費」就加碼，從最初1萬美元（約新台幣30萬元），加至3至4萬美元（約新台幣90至120萬元）。在營區每滯留多1個月，就要再加碼1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元）。

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲園區內部影片。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

他透露，後來被迫在營區內做網路或電信詐騙，「騙到可能300萬港元的話，就可以放我出營區門口，但門口也不安全，這邊是無政府狀態，如果騙到500萬港元，就保證人身安全送我回泰國。」

B先生（化名）今年8月被網上招聘廣告吸引，經一名大陸人安排去泰國打工，機票全免，「是做寫字樓文職，月薪有4萬多元。」不過，他從曼谷轉機到湄索後，一離開機場，就被強押直接送到緬甸，現時受困營區，「如果3日內支付不到贖金，就會將我賣走，賣走後贖金就加到2萬美元。」幾名受困港人都指，家人難以籌到贖金，也擔心就算交了贖金也走不掉。

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲園區內裝滿鐵絲網。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

報導稱，這些詐騙營區內裝滿鐵絲網，環境簡陋。被困人士可以在園內，有限度活動，每日靠做詐騙賺取生活費，因此可以有限度用電話。營區內的人，有來自中國大陸、台灣、馬來西亞，也曾經見過有其他香港人。

全球反詐騙組織（GASO）負責人接受《香港01》訪問時直言，難以營救，「他們剛開始找馬來西亞、台灣人，因為這些人求助被救，現在轉移目標到香港。」

受困港人指，曾聯絡中國駐緬甸大使館求助。但使館職員受訪時承認收到求助，但目前未能營救，「我們第一時間跟緬甸外交部，和有關部門發了訊息，邀請緬方全力查找解救當時人。但後來緬方跟我們答覆指，經有關部門多方查找沒有能夠找到受害者。」

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲園區內部圖。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

此外，據《星島日報》報導，香港還有網友於社交平台投稿指，友人的兒子下星期便出發往柬埔寨，聲稱星展銀行（DBS）設立新分行，並聘請他往當地工作。不少網友留言勸，這是騙局。據悉，據DBS的官網顯示，位於亞洲的分行包括新加坡、香港、中國大陸、台灣、日本、南韓、越南、馬來西亞、印尼、印度、杜拜，但未有提及柬埔寨有新設分行。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

香港爆17人在東南亞失聯淪「豬仔」　至今已12人安全離開

白皙妹「裸上身」闖餐廳！殘缺衣服掛腰上　女老闆衝上前舉動暖炸

國台辦再強調「制裁台獨」完全正當！　批民進黨破壞台海和平

工業停產仍無法緩解用電壓力！　四川達州85萬人或限電2.5小時　

習近平赴遼寧錦州考察　回顧東北解放戰爭歷史

上網課「貓竄出鏡頭5次」被開除　陸女老師氣歪告上法院

大陸17部門發文「催生」 　衛健委：嬰幼兒無人照料阻礙生育

香港「豬仔」贖身要1900萬！陸使館認難營救　軍人駐守逃跑就開槍

重慶境內長江水位下降　3座600年摩崖石龕完整露出江面

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

香港爆17人在東南亞失聯淪「豬仔」　至今已12人安全離開

白皙妹「裸上身」闖餐廳！殘缺衣服掛腰上　女老闆衝上前舉動暖炸

國台辦再強調「制裁台獨」完全正當！　批民進黨破壞台海和平

工業停產仍無法緩解用電壓力！　四川達州85萬人或限電2.5小時　

習近平赴遼寧錦州考察　回顧東北解放戰爭歷史

上網課「貓竄出鏡頭5次」被開除　陸女老師氣歪告上法院

大陸17部門發文「催生」 　衛健委：嬰幼兒無人照料阻礙生育

香港「豬仔」贖身要1900萬！陸使館認難營救　軍人駐守逃跑就開槍

重慶境內長江水位下降　3座600年摩崖石龕完整露出江面

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

大陸熱門新聞

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

媳剖腹產坐完月子秒離婚！　受夠惡婆婆：憑啥容忍

鞦韆男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

沙地變綠洲！他竟將沙漠「推後」20公里

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女客買花生沒付錢落跑！擺攤嬤當場去世

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元 「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人

80年代狠角色　昔日老大淪丐幫幫主

重慶境內長江水位下降 3座600年摩崖石龕完整露出江面

香港豬仔贖身要1900萬！軍人駐守逃跑就開槍

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

白皙妹「裸上身」闖餐廳！女老闆衝上前舉動暖炸

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

更多熱門

相關新聞

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

近年來頻傳國人受到高薪誘惑，到柬埔寨從事詐騙工作，卻被囚禁、凌虐甚至性侵，網友在臉書社團截圖，文中提及有人蛇集團先將人送往越南，再搭機轉往柬埔寨，但台北旅行商業同業公會東南亞旅行委員會則駁斥，國人入境越南，從3月開始都需要擔保，且越南簽證黑市價格要1萬多元，而從可辦理落地簽的東南亞國家入境，落地簽費用僅需1千多元，直言「這樣成本差10倍」。

經濟特區淪詐騙大本營！他曝柬埔寨畸形產業：成敗都是博弈業

經濟特區淪詐騙大本營！他曝柬埔寨畸形產業：成敗都是博弈業

張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

香港爆17人在東南亞失聯　已12人安全離開

香港爆17人在東南亞失聯　已12人安全離開

別再跑去柬埔寨！　勞動部：留在國內更安心

別再跑去柬埔寨！　勞動部：留在國內更安心

關鍵字：

豬仔柬埔寨詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面