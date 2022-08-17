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爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！恐怖入侵超多社團

▲▼賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲「人蛇女首腦」張女涉嫌拐賣國人赴柬，每成功拐1人，可獲10萬元報酬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨詐騙越演越烈，彰化41歲張姓女首腦15日落網，而以張女為首的人蛇集團，短短3個月內已誘騙50名國人出境，他們在網路社團廣發徵才文，招募「打字聊天人員」，更開出底薪45K，包吃包住包機票的待遇，用同一套手法到處誆騙。

張姓女首腦與同夥以多組臉書帳號，在「偏門工作」、「偏門收入社群」、「找工作來這裡 (打工/兼職/PT/找工作/兼差)」、「大台北偏門工作」等社團，大肆張貼徵才廣告，招募打字員、機房維護人員等。

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據悉，每拐騙1台人赴柬，即可獲得10萬元報酬，且背後團隊分工細膩，檢警破獲的當下，還有5名被害人正準備搭機出國，所幸被警方即時攔截。

▲爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！恐怖入侵超多社團。（圖／翻攝自臉書）

▲人蛇集團用這種徵才文，3個月騙了50人。（圖／翻攝自臉書）

《ETtoday新聞雲》記者實際查找關鍵字，發現他們以同樣的內容，廣發各種偏門工作社團，誆稱底薪4萬5，每開發一位客戶，就能拿到6萬塊獎金，平均每月薪資落在30萬左右，而上班地點有的在柬埔寨，有的則是泰國、日本擇一。

不僅如此，上面還強調，「只要你會使用電腦打字聊天，流程內容現場教學，不用擔心無法上手問題。只要能力夠好，月薪50萬以上都有可能，看自己賺錢企圖心而定，如果你願意嘗試，若有債務上問題公司可協助你， 解決您眼前困難。」

▲爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！恐怖入侵超多社團。（圖／翻攝自臉書）

▲到許多偏門工作社團撒網。（圖／翻攝自臉書）

另外，張女落網後檢方16日火速聲押，法院17日裁准羈押禁見。檢警調查，發現張女過往還有詐欺、偽造文書前科，108年1月因「幫助詐欺取財罪」，遭判處拘役30日，得易科罰金、緩刑2年，同時須向公庫支付1萬元。

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