她曝張安樂救10幾人只為2個字　再嗆政府：有本事把人都救回來

▲統促黨總裁張安樂帶柬埔寨求職受害人到北檢，控告徐國勇和刑事局誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）



記者林冠吟／綜合報導

台人赴柬埔寨打工卻慘遭詐騙囚禁，淪為「豬仔」事件頻傳，引起政府和輿論高度關注，更有多方人馬投入救援，並傳出白狼張安樂動用竹聯幫資源營救台人，未料引起內政部不滿，表示目前並無證據顯示統促黨和竹聯幫等有參與營救的證據。不過張安樂臉書粉絲團17日卻在臉書上發文強調，張安樂至少已救出10幾名台人，為的只是體現「人道」2字，還指責政府單位對台人在柬淪為「豬仔」，根本束手無策。

台人赴柬埔寨反淪為「豬仔」，在當地遭虐打、詐騙等情形近日頻傳，更引起社會高度關注，為營救受困在柬的台人，政府與民間單位也動用各項資源，試圖從中斡旋，不過先前就有消息傳出，身為竹聯幫精神領袖、統促黨主席張安樂便動用資源，出錢出力營救至少10幾名台人返台。

▲張安樂粉絲團發聲嗆內政部有本事把受困台人都救回。（圖／翻攝自臉書）



不過內政部、刑事局等人卻對於這項消息相當不滿，認為無論是幫派、或是隱身政黨的黑幫組織，都難改其為惡作亂的本質，更表明，「竹聯幫（或統促黨）分飾神鬼兩角色的幫派組織，還企望能藉此擦脂抹粉、美化形象，實在低估國人的智慧」。因而引起張安樂不滿，16日下午到台北地檢署，按鈴控告內政部長徐國勇、刑事局妨害名譽、瀆職等罪。

而張安樂臉書粉絲團17日也在臉書上發文，再度聲稱張安樂出錢出力營救至少10幾名受困台人，張安樂更強調「能救一個是一個！」，這樣做的目的只是體現「人道」二字，並強調張安樂低調、不求名利的舉動，卻讓「政治正確」的警政體制所不見容，反而突顯出台灣當局對於受困台人的束手無策，某種程度也透過「神鬼之說」汙蔑張安樂的初衷。

最後粉專怒嗆內政部，對於警政體系的汙衊，統促黨也捍衛自身清白提告，「司法未必還原事實，但事實肯定存在」、「如果內政部、警政署眼紅、不服氣，那麼，有本事把受困在外的台灣人都救回來，我們，樂觀其成！」。

貼文一出也有不少網友在下方留言表示，「不是黑道，是正道」、「總裁忠義」、「之前不喜歡白狼，這次相信他，出錢出力真正的英雄」。