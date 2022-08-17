　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她曝張安樂救10幾人只為2個字　再嗆政府：有本事把人都救回來

▲▼統促黨總裁張安樂帶柬埔寨求職受害人到北檢，控告徐國和刑事局誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）

▲統促黨總裁張安樂帶柬埔寨求職受害人到北檢，控告徐國勇和刑事局誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）

記者林冠吟／綜合報導

台人赴柬埔寨打工卻慘遭詐騙囚禁，淪為「豬仔」事件頻傳，引起政府和輿論高度關注，更有多方人馬投入救援，並傳出白狼張安樂動用竹聯幫資源營救台人，未料引起內政部不滿，表示目前並無證據顯示統促黨和竹聯幫等有參與營救的證據。不過張安樂臉書粉絲團17日卻在臉書上發文強調，張安樂至少已救出10幾名台人，為的只是體現「人道」2字，還指責政府單位對台人在柬淪為「豬仔」，根本束手無策。

台人赴柬埔寨反淪為「豬仔」，在當地遭虐打、詐騙等情形近日頻傳，更引起社會高度關注，為營救受困在柬的台人，政府與民間單位也動用各項資源，試圖從中斡旋，不過先前就有消息傳出，身為竹聯幫精神領袖、統促黨主席張安樂便動用資源，出錢出力營救至少10幾名台人返台。

▲▼張安樂粉絲團發聲嗆內政部。（圖／翻攝自臉書）

▲張安樂粉絲團發聲嗆內政部有本事把受困台人都救回。（圖／翻攝自臉書）

不過內政部、刑事局等人卻對於這項消息相當不滿，認為無論是幫派、或是隱身政黨的黑幫組織，都難改其為惡作亂的本質，更表明，「竹聯幫（或統促黨）分飾神鬼兩角色的幫派組織，還企望能藉此擦脂抹粉、美化形象，實在低估國人的智慧」。因而引起張安樂不滿，16日下午到台北地檢署，按鈴控告內政部長徐國勇、刑事局妨害名譽、瀆職等罪。

而張安樂臉書粉絲團17日也在臉書上發文，再度聲稱張安樂出錢出力營救至少10幾名受困台人，張安樂更強調「能救一個是一個！」，這樣做的目的只是體現「人道」二字，並強調張安樂低調、不求名利的舉動，卻讓「政治正確」的警政體制所不見容，反而突顯出台灣當局對於受困台人的束手無策，某種程度也透過「神鬼之說」汙蔑張安樂的初衷。

最後粉專怒嗆內政部，對於警政體系的汙衊，統促黨也捍衛自身清白提告，「司法未必還原事實，但事實肯定存在」、「如果內政部、警政署眼紅、不服氣，那麼，有本事把受困在外的台灣人都救回來，我們，樂觀其成！」。

貼文一出也有不少網友在下方留言表示，「不是黑道，是正道」、「總裁忠義」、「之前不喜歡白狼，這次相信他，出錢出力真正的英雄」。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場神情嚴肅

藝人艾成7樓墜落　當場死亡未送醫

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

更多熱門

相關新聞

月薪10萬別傻了！　她揭柬埔寨殘酷真相

月薪10萬別傻了！　她揭柬埔寨殘酷真相

「救救我的孩子！」柬埔寨事件成為近日新聞焦點，越來越多受害事件浮上新聞版面，根據警政署統計受理案件，以屏東縣41人報案最多，其次為高雄市35件。高雄市議員李雅靜直言，柬埔寨平均薪資僅台幣6363元，是全球倒數第六名，不可能平白無故有月薪台幣10萬的工作，要求高雄市政府，積極透過各項管道進行宣導。

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

詐騙集團鎖定年齡層曝！前刑警揭養套殺手法

詐騙集團鎖定年齡層曝！前刑警揭養套殺手法

拐賣1人赴柬賺10萬！「人蛇女首腦」起底

拐賣1人赴柬賺10萬！「人蛇女首腦」起底

身障人士困柬埔寨！「不會打字」遭轉賣30次

身障人士困柬埔寨！「不會打字」遭轉賣30次

關鍵字：

張安樂白狼柬埔寨內政部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面