管道變了！人蛇集團辦大量越南簽證　當地旅行社急PO文救台人

▲桃園機場東南亞報到櫃台人潮減少。（圖／記者游宗樺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近來頻傳台灣人受高薪工作誘惑，飛到柬埔寨等國才發現上當，遭凌虐、性侵甚至活摘器官。據警政署資料顯示，全台3月起共受理344件柬埔寨詐騙案，但仍防不勝防。有網友截下一張臉書社團貼文截圖，16日晚間在PTT的Gossiping板上爆卦，「人蛇集團現在改從越南入境」，話題再度炸開。

這位網友截下臉書社團「前進越南台灣一家親」中的一篇貼文截圖，只見發文人直呼，「#請旅行社業者及代辦拿出我們的良心及職業道德」，指出最近因為柬埔寨詐騙案，台灣人可能在機場就被攔下來，但似乎有人蛇集團見招拆招，將人先轉移到越南，之後再入境柬埔寨。

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▲越南旅行社員工爆料，有客戶要求報價「從台到越再轉柬」。（圖／翻攝自PTT）

發文人表示，最近很多人詢問要辦越南簽證，他都會要求申請人提出赴越目的，「如果沒辦法直接聯繫到當事人，我是會拒絕承接辦簽證業務，請不要覺得我太機車，我是為了保護台灣人！」最後，發文人還用hashtag透露，「#有些還直接叫我們報價包套從台灣到越南再轉到柬埔寨」、「#請所有代辦越南簽證的業者注意這個問題，尤其一組5人、10人的要小心。」

轉貼的網友則說，「現在入境越南，約花12000～14000元是絕對辦得了出入境簽證，而且提供不用保人，不用存款，不用買旅遊險，就可以直接申辦到了。」據了解，目前越南只能申請有自備公文的「越南商務簽證」，或越配及眷屬的「五年多次簽證」，個人觀光簽證還沒有開放申請。

不過，轉貼的網友就現身另一篇貼文，明確指出社團貼文的就是中文通的越南本地人，在旅行社工作，「他們的旅行社目前有在辦理紙本簽證」，因為是大型旅行社，紙本簽證審核率很高，「他只是好心提醒而已，因為人蛇集團請他辦理大量簽證。」