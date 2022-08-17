詐騙集團「鎖定年齡層」曝光！前刑警揭養套殺3手法：還有錢可以賺

▲高仁和要家長特別注意。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙風暴越演越烈，退休資深刑警高仁和昨（16）日就在節目上透露，詐騙集團鎖定的「年齡層」落在30歲以下，如果爸媽突然看到孩子多了一輛機車，錢從哪裡來？「可能他就被準備帶去海外詐騙了」。

前刑警高仁和在節目《這！不是新聞》上透露，刑事警察局有統計，被騙去金邊西港的人「平均24歲到29歲」，都是30歲以下。他表示詐騙集團現在新的手法是，鎖定有就學貸款的年輕人，「沒關係，我幫你繳」，然後趁暑假把人帶到柬埔寨。

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▲詐騙集團鎖定年輕人。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

除了學貸之外，高仁和也表示，很多年輕人要時髦，想買摩托車，一台10幾萬元，「沒關係，我（詐騙集團）買給你」。所以他也要家長特別注意，如果沒有給小孩錢，結果卻突然多了一台10幾萬元的摩托車，「可能就是犯罪集團先幫買給他」，接著孩子可能就會被帶去海外詐騙。

高仁和也透露，有些人會借錢，是卡奴、欠地下錢莊錢，結果還不起，「沒關係，我（詐騙集團）幫你」，很多詐騙集團和地下錢莊結盟，本票退回後，會叫欠債的人跟詐騙集團去做工2個月，「打工，還有錢可以賺」，所以有很多跟地下錢莊借錢的人也被帶到柬埔寨去，而且這些人也有殘餘價值，「他最後殘餘價值就是他的器官」。

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