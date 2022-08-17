月薪10萬「豬仔」別傻了！她揭柬埔寨殘酷真相　當地平均薪資曝

▲桃園機場東南亞報到櫃檯。（圖／記者游宗樺攝）

記者賴文萱／高雄報導

「救救我的孩子！」柬埔寨事件成為近日新聞焦點，越來越多受害事件浮上新聞版面，根據警政署統計受理案件，以屏東縣41人報案最多，其次為高雄市35件。高雄市議員李雅靜直言，柬埔寨平均薪資僅台幣6363元，是全球倒數第六名，不可能平白無故有月薪台幣10萬的工作，要求高雄市政府，積極透過各項管道進行宣導。

詐騙集團誘拐手法日新月異，除了利誘之外，更以拐騙手段，將年輕人誘拐到柬埔寨成為「豬仔」進行宰割。李雅靜說，看到最近不斷傳出的新聞，覺得非常痛心、不捨，涉世未深的年輕人，璀璨的人生剛要開始，對於這些老練的坑蒙拐騙手段，多數無法招架而墜入火坑，就這樣魂斷柬埔寨，真的令人心痛。

根據《自由時報》報導，警政署統計受理案件數，以屏東縣41人報案最多，其次為高雄市35件和新北市34件。李雅靜直言，柬埔寨平均薪資僅台幣6363元，是全球倒數第六名，不可能平白無故有月薪10萬台幣的工作，若真有的話，當地人就搶著要，哪還輪得到台灣人跨海過去搶。

▲高雄市議員李雅靜呼籲，柬埔寨不會掉下月薪10萬，要求高雄市政府，應積極透過各項管道進行宣導。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜要求高雄市政府，應積極透過各項管道進行宣導，讓更多年輕人、家長知道「天下不會掉下禮物」，讓更多年輕人了解。另外她也呼籲中央，組成跨部門專責單位，短期內先將柬埔寨、緬甸亮燈設為警示區，並在機場針對出境前往柬埔寨、緬甸的年輕人進行審查，有異狀立即攔阻出境，並通報家長核實。

同時，應積極清查出境到柬埔寨、緬甸的國人，針對滯留一個月以上的國人，從中找出受害的國人，透過外交管道、國際刑警組織等各種管道積極進行營救。

▲警方在機場舉牌提醒，高薪輕鬆含機票，小心自己被賣掉。（圖／記者游宗樺攝）

李雅靜強調，蔡政府上任以來，力推新南向政策，至今還沒看到具體經濟成效，看到的卻是台灣成為人肉市場，不斷地將台灣年輕人南向輸出到柬埔寨、緬甸等國，成為任由詐騙集團宰割的俎肉。

柬埔寨與台灣並無邦交，雙方也未互設官方代表處，但這絕不是政府不作為的藉口！李雅靜最後也質疑，「亞洲台灣商會聯合總會」早在7月21日即發函中央相關部會提出示警，政府至今依然沒有任何積極作為，任由事件持續擴大。