拐賣1人赴柬賺10萬！「人蛇女首腦」起底　曾與陸業者合作詐欺

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

柬埔寨詐騙越演越烈，引起全台輿論關注。刑事局中部打擊犯罪中心專案小組15日率先逮獲涉嫌拐賣台人赴柬的張姓女首腦(41歲)、及另外2名共犯，初步了解，張女在臉書社團刊登高薪徵才廣告，只要拐騙1台人赴柬，即可獲得10萬元報酬。檢警調查發現，張女過去就有詐欺、偽造文書等前科，之前還與大陸旅行業者合作，販賣人頭卡遭逮。

▲「人蛇女首腦」張女涉嫌拐賣國人赴柬，每成功拐1人可獲10萬元報酬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

刑事局今年8月初接獲通報，彰化市41歲的張姓女子涉嫌拐賣國人赴柬埔寨，警方立即跟監蒐證，發現張女與同夥以多組臉書帳號在社團「偏門工作」張貼徵才廣告，主打月薪新台幣10萬元，招募打字員、機房維護人員等；被害人見工作內容簡單輕鬆、薪水又高，於是被吸引。張女見受害者上當後，先將人送往旅館住宿，辦妥護照、簽證後在送往桃機搭機出境，全程都有成員陪同監控。

初步了解，以張女為首的人蛇集團短短3個月內粗估已安排50名國人出境，張女每拐騙1台人赴柬，即可獲得10萬元報酬，且背後團隊分工細膩，檢警破獲的當下，還有5名被害人上當正準備搭機出國，幸運被警方即時攔截。

▲人蛇集團成員會派人全程監控被害人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張女落網後檢方16日火速聲押，法院17日裁准羈押禁見。檢警調查，發現張女過往還有詐欺、偽造文書前科，108年1月因「幫助詐欺取財罪」，遭判處拘役30日，得易科罰金、緩刑2年，同時須向公庫支付1萬元。

據悉，張女過去曾在通訊行工作，並與大陸旅行業者合作，販賣人頭卡，因此涉犯詐欺、偽造文書等罪；張女犯行曝光後仍不悔改，此次變本加厲拐賣國人、搖身變成人蛇集團首腦，冷血行徑令人不寒而慄。