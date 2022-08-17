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身障人士困柬埔寨！「不會打字」遭轉賣30次　反詐隊長曝殘忍過程

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

▲身障人士被轉賣2、30次。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

本站昨（16）日報導《彰化身障少年曾遭拐柬埔寨「慘被割腎」！半路大失血丟棄路邊　現況曝》，退休資深刑警高仁和透露，過去曾有身障人士被割腎後又遭轉賣，滿身是血被丟在路邊。「全球反詐騙救援組織」的隊長陸向日昨也在節目上表示，有位身障人士因學不會打字，被轉賣30多次。

隊長陸向日在節目《這！不是新聞》上分享案例，他們組織過去曾經營救過被轉賣30多次的身障人士，「只是因為不會電腦打字，也不會手機打字」，就不斷遭到毒打。

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陸向日坦言，很多詐騙集團都會透過打字的方式來騙人，所以如果不會電腦打字，內部人員會指導，但如果還是學不會，「他們可能就會把你賣掉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

▲詐騙集團常透過網路詐騙。（圖／翻攝自YouTube／這！不是新聞）

陸向日透露，那位身障人士就是如此，被騙到柬埔寨之後，因為不會打字，所以詐騙園區的人就教學，「教了大概半個月還是教不會，一般詐騙公司是沒有多少耐心的，如果給他創造不了利潤的話，他就會想辦法去折磨你」，比方說加班、用棍棒威脅，如果仍學不會就是賣掉。

「他學了很久還是學不會，然後就轉賣到第二家，會讓他繼續再學習，然後不會繼續打，打了以後還不會就會轉賣到另一家去。」陸向日感嘆，該位身障人士因此被連續賣了2、30次，且過程中更不斷被毒打，最後才好不容易營救出來。

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