夏立言訪陸！郝龍斌喊話：行程應公開　「有必要反映對台軍演」

▲前台北市長郝龍斌席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨副主席夏立言日前出訪中國大陸，由於時機點敏感，引發外界關注。前國民黨副主席、前台北市長郝龍斌16日表示，夏立言應將此行程公開透明，讓全台民眾知道成果，若是為了台灣民眾福祉、兩岸和平，相信大家是可以接受的。

郝龍斌16日下午出席悠遊20 「加植你的美好生活」記者會，會後接受媒體訪問。針對夏立言訪陸，郝龍斌表示，現在兩岸之間完全沒有溝通管道，包括現在海基會、海協會之間都是已讀不回，如何建立溝通管道，並增進了解、減少誤解，是很重要的事情。

郝龍斌提及，現在民進黨政府沒有溝通管道，夏立言若能建立溝通管道，是一件好事，但必須要先得到台灣這邊的信任，尤其適逢選舉期間，應將所有行程公開透明，甚至讓全台民眾知道，此次主要與哪些人見面、談什麼議題，「我覺得可以去，但必須公開透明。」

面對近期中共對台軍演，郝龍斌稱，如果夏立言出訪期間見到中共高層人士，有必要反映台灣人心聲，包括共機擾台、對台軍演等，對於兩岸關係、和平穩定和兩岸民眾之間的感情沒有助益；現在可以建立溝通管道，但必須公開透明，得到台灣民眾信任，見了誰、談了什麼事、怎麼反映台灣民眾心聲、反映台胞台商需求，應該是夏立言此行的重要目標。

媒體追問，會不會擔心被扣紅帽子，進而影響年底選舉？郝龍斌回應，如果是為了台灣人民福祉、兩岸和平穩定、台胞台商福利的話，相信大家是可以接受的，但關鍵是將所有行程公開透明，包括做了什麼事、談了什麼話、得到什麼成果，必須讓全台民眾知道。