夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

國民黨副主席夏立言正在廈門隔離，預計21日可以開始展開拜訪台商行程，不過，行程中的首站廈門市目前受到新冠變種病毒侵襲，拜會行程增添不少變數。當地疫情防控指揮部今（16）日宣布，自17日起，連續三天進行每天一輪的全員核酸檢測，同時，也要求民眾減少流動和聚集。

▲廈門17日起進行三輪全員核酸檢測。（圖／CFP，下同）

對於本輪疫情，廈門市疾控中心表示，根據病毒基因組測序結果顯示，病毒分型為Omicron變種病毒 BA.2.76。依公開資訊顯示，該變種病毒株為比Omicron BA.5傳播力更強的病毒株亞型。

此外，廈門本輪疫情中，該病毒呈現出傳播速度快、傳染力強及隱匿性強的特點。廈門市疾控中心指出，有民眾從感染到核酸採樣檢出陽性需要1天時間，有的人需要3天或4天，甚至更久，「為了有效發現隱匿在社區的新冠病毒感染者，需要連續開展多輪的核酸檢測。」

由於廈門多條傳播鏈交織疊加，社區篩查連續檢出陽性人員，再加上境內風險地區來返廈人員增多，疫情防控形勢複雜多變，因此，廈門市疫情防控指揮部經研究決定，從明（17）日起，開展全員核酸檢測，連續三天、每天一輪。

指揮部也呼籲民眾，根據發布的病例活動軌跡，請民眾密切關注、主動對照，有交集的應立即報告、就近檢測、減少流動，保護自己也是保護他人。