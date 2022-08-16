蔡培慧競辦質疑林明溱強推「松嶺之星」　憂縣府淪家族企業

▲蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡舉行記者會。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣府投注5.1億元興建「松嶺之星」高空景觀塔，不過，民進黨南投縣長參選人蔡培慧競辦發言人陳紀衡今（16日）舉行記者會質疑，縣長林明溱不顧地方反對意見，執意興建高空景觀塔，坐實只會推動「建橋進塔」觀光策略，並批評林明溱之子林儒彬以「特助」身份在縣府內，是「私設的黑官」，恐使縣府成為林明溱的家族企業。

陳紀衡今天與南投縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢舉行記者會。他表示，今年1月27日松嶺之星的動土典禮時，林明溱就直言這個計畫是縣府「特助」、也是他的兒子林儒彬所建議，且林儒彬未來會繼續推動「建橋進塔」的觀光政策，可是，縣府內並沒有「特助」的正式職位，林儒彬何以用「特助」身份在縣府內，對縣府政策提出建言，這不就是「林明溱私設的黑官」嗎？南投縣政府儼然就是林明溱的家族企業，跟宜蘭縣長林姿妙兒女介入縣政不是一樣的情形嗎？還是這就是國民黨縣市長的慣例呢？

曾琮愷指出，松嶺之星從過去要蓋橋，原計畫名為「玄天步道」，後來因為地方人士反對，及環保團體提出質疑，於是改成建塔，雖然還是許多地方人士反對，但林明溱依舊執意興建，並且從2016年度起就開始編列相關預算，直到2021年間，總計編列的預算共計有5億5000萬元，而相關經費因為年度保留預算問題，還被審計部糾舉，所有行為都顯示出林明溱對於在名間「建橋進塔」工程非常執著，且早有預謀。

沈夙崢質疑，松嶺之星的都市計畫通盤檢討，縣府是在2017年12月才通過、內政部則是2018年11月通過，但林明溱從2016年度開始，尚未解決用地問題，就積極編列相關預算，要興建松嶺之星，不知道是「黑官特助的縣政建言很重要」，還是背後是有「圖利鄰近地主」的疑慮呢？縣府應該都要說明清楚。

沈夙崢補充，名間鄉位於八卦山系赤水面是屬頭嵙山層紅土，地質鬆散，另一側的彰化二水近年不斷在強化水土保持工程，身為南投縣長的林明溱竟然要在地質鬆散的土地上大興土木建造巨型塔，完全罔顧居民的生命安全。