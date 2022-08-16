慰問高雄7歪樓受災戶　柯志恩嗆陳其邁：別當暖男「好好當勇男」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區自強一路83號巷口建案出包，相隔不到5個月，再出現天坑，這次更危及旁邊的民宅，導致7棟透天厝變歪樓。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16日）前往現場了解狀況並慰問受災戶，她表示，市府團隊螺絲鬆了，造成民眾恐慌，開嗆市長陳其邁「別當暖男了，好好當個勇男。」

▲高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩在國民黨議員陪同下，到場了解危樓狀況。（圖／記者賴文萱攝）

建案施工造成「透天變斜塔」，現場經過昨天用鋼樑支撐補強並一夜觀察後，今早工務局開放受災戶返家拿取必要用品，柯志恩今也在市議員黃紹庭、陳若翠等人的陪同下，到現場了解後續處置狀況並慰問受災戶。

柯志恩說，如果按照規定，住宅被判定危樓一周內大概就會拆除，這對居住在此40-50年的居民情何以堪，尤其工務局稱有巡視工地13次，但為什麼都沒看出來，顯然管理監督有問題。

▲▼受災住戶今早重返危樓住家拿取東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩另提到，還有建商雖然賠償講得很阿莎力，但是資本額只有3000萬，負責人還說借錢也要還，這要去思考他們財力上是否可以滿足住戶需求，市府跟法律團隊上勢必要做更好的處理。最後她並開嗆陳其邁，市府團隊螺絲鬆已造成民眾恐慌，要市長好好當個勇男，現在不是暖男了。

黃紹庭直言，工務局長楊欽富在當時城中城大火時是擔任都發局長，結果造成台灣史上第二大工安事件，這次發生非常荒謬的二度工安事件時，又變成工務局長，陳其邁市長的團隊為什麼這麼重用他，有需要就這一點向高雄市民說清楚。