國民黨稱「不再幫時力簽任何法案」　陳椒華批：霸凌小黨

▲陳椒華。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團不滿時代力量立法院黨團召開記者會，抨擊國民黨副主席夏立言前往中國一事，揚言以後不再協助時代力量黨團簽署任何法案、預算提案及臨時提案。對此，時代力量主席、立委陳椒華批評國民黨霸凌小黨，希望大家可以就事論事，如果是好的議題、可以合作的議題，時代力量不排除跟任何政黨合作。

時代力量黨團16日上午召開「危急時刻堅持赴中 國民黨堅當中共代理人」記者會，黨團總召邱顯智譴責夏立言在中共軍演破壞台海和平的時刻出訪中國；邱也說，這不是國民黨主席朱立倫說的舒緩對立，而是甘做中共代理人。

對於時代力量黨團的抨擊，國民黨團回擊，時代力量身為在野黨，不思監督執政黨，反而攻擊在野黨，自甘成為民進黨附隨組織，國民黨團以後不再協助時代力量黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

對此，陳椒華16日下午回應，在第十屆立法院中，不只是國民黨，包括民進黨也曾經把委員簽名連署的部分拿掉，從這件事可看到，藍綠不以事實認定，而是以霸凌方式，對不聽話、批評他們的政黨，就揚言不給簽名，這絕對是霸凌做法。

陳椒華說，她更期待在立法院，大家可以就事論事，如果是好的議題、可以合作的議題，時代力量不排除跟任何政黨合作，也不希望任何政黨用不連署方式，來對付小黨。