觀浪被捲入海中流落無人島　男靠吃檸檬木炭奇蹟存活5天獲救

▲男意外流落荒島，受困5天終於獲救。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西51歲男子內迪(Nelson Nedy)意外被巨浪捲入海中流落荒島，受困期間只能靠吃檸檬和木炭生存，雖然他曾試圖自製工具想要逃離小島，然而巨大的海浪又把他沖回小島，5天後終於被到附近海域遊玩的民眾發現，奇蹟獲救。

身為園丁的內迪，8日在里約熱內盧格魯馬里海灘(Grumari)一處岩石上觀浪時，突然巨浪捲入海中，最後被帶到無人的帕爾馬斯島(Palmas)，他表示，「那裡什麼都沒有，也沒有可以躲藏的地方」，好不容易才找到一處洞穴過夜，後來又找到以前漁民使用過的廢棄帳篷。

內迪在帳篷的地上幸運找到2顆檸檬與2瓶水，立即連皮把檸檬吃下肚，受困期間雖然多次試圖游泳或是製造簡陋小船，希望能回到本島，然而一但下水就被巨大海浪吞沒，根本就無法前進，他表示，「老實說，我以為我會死在那裡，我甚至沒辦法生火」，只能以木炭和海水果腹。

內迪表示，吃木炭喝海水不但無法解渴，還讓他感覺嘴更乾，原本希望能靠雨水解渴，可是島上多日沒有下雨，就在他又渴又餓快放棄希望時，13日有一群民眾騎著海上摩托車經過附近，讓他立即揮舞身上衣服大聲求救，總算被直升機帶離島上，送到醫院治療，目前已經出院回家與女兒孫女團聚。