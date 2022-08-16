　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

觀浪被捲入海中流落無人島　男靠吃檸檬木炭奇蹟存活5天獲救

觀浪被捲入海中流落無人島　男靠吃檸檬木炭奇蹟存活5天獲救。（圖／翻攝自Facebook）

▲男意外流落荒島，受困5天終於獲救。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西51歲男子內迪(Nelson Nedy)意外被巨浪捲入海中流落荒島，受困期間只能靠吃檸檬和木炭生存，雖然他曾試圖自製工具想要逃離小島，然而巨大的海浪又把他沖回小島，5天後終於被到附近海域遊玩的民眾發現，奇蹟獲救。

身為園丁的內迪，8日在里約熱內盧格魯馬里海灘(Grumari)一處岩石上觀浪時，突然巨浪捲入海中，最後被帶到無人的帕爾馬斯島(Palmas)，他表示，「那裡什麼都沒有，也沒有可以躲藏的地方」，好不容易才找到一處洞穴過夜，後來又找到以前漁民使用過的廢棄帳篷。

內迪在帳篷的地上幸運找到2顆檸檬與2瓶水，立即連皮把檸檬吃下肚，受困期間雖然多次試圖游泳或是製造簡陋小船，希望能回到本島，然而一但下水就被巨大海浪吞沒，根本就無法前進，他表示，「老實說，我以為我會死在那裡，我甚至沒辦法生火」，只能以木炭和海水果腹。

內迪表示，吃木炭喝海水不但無法解渴，還讓他感覺嘴更乾，原本希望能靠雨水解渴，可是島上多日沒有下雨，就在他又渴又餓快放棄希望時，13日有一群民眾騎著海上摩托車經過附近，讓他立即揮舞身上衣服大聲求救，總算被直升機帶離島上，送到醫院治療，目前已經出院回家與女兒孫女團聚。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爺孫一起兜風！7歲男童不小心墜曳引機　被「巨大車輪」恐怖輾斃

賺到了！女買房「複製貼上」填錯資料　意外讓她買下一整個社區

首例人傳寵物！狗每天與確診主人同床　「腹部狂冒膿皰」染猴痘

威脅飛機有炸彈！女突然「當眾脫衣」想闖駕駛艙　被制伏畫面曝光

後院玩被蛇咬！2歲娃勇猛反殺　鄰居目睹她叼「50公分長蛇」嚇壞

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

任天堂總部火災　未上市遊戲母片傳燒毀

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

輝瑞執行長、美國國防部長確診

更多熱門

相關新聞

全球最大NBA主題公園 11月巴西開幕

全球最大NBA主題公園 11月巴西開幕

世界最大的NBA主題公園（NBA Park）由美國職業籃球聯盟（NBA）與巴西國家籃球公園合作，11月將在巴西南大河州（Rio Grande do Sul）山城格拉瑪多（Gramado）開幕。

找靈媒騙有錢媽　誇張女兒爽賺42億元

找靈媒騙有錢媽　誇張女兒爽賺42億元

日網超準無人島心理測驗看內在性格

日網超準無人島心理測驗看內在性格

媽和8歲兒失蹤　雙屍被塞入路邊沙發腐爛

媽和8歲兒失蹤　雙屍被塞入路邊沙發腐爛

巴西爆多起猴子毒殺案　WHO急喊話

巴西爆多起猴子毒殺案　WHO急喊話

關鍵字：

荒島無人島巴西Nelson NedyPalmas

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面