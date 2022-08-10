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巴西爆多起猴子毒殺遇襲案　WHO急喊：猴痘疫情與猴子無關

▲▼猴子。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲巴西近期發生多起靈長類動物遇襲事件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西近日發生多起猴子遭攻擊殺害的消息，包括下毒。世界衛生組織（WHO）9日對此表示，猴痘疫情與猴子無關，「大家必須知道，我們現在看到的（猴痘）傳播事件，是在人與人之間發生的」。

綜合美聯社、法新社報導，光是聖保羅州里約普雷圖（Rio Preto）的一個自然保護區，短短不到一週就傳出10隻猴子中毒或遭到蓄意攻擊。救援人員懷疑，這似乎與當地出現3起猴痘確診病例有關。全球猴痘疫情迄今累計2萬8100起病例、12例死亡，依據世衛數據，巴西約有1700多例、1人死亡。

針對巴西發生多起靈長類動物遇襲事件，世界衛生組織發言人哈里斯（Margaret Harris）9日表示，儘管當前疫情的名稱為猴痘，但猴子並非此疾病的主要傳播者，之所以叫做猴痘，起因於此種病毒首次是在猴子身上發現，與疫情無關，「大家必須知道，我們現在看到的（猴痘）傳播事件，是在人與人之間發生的」，不該攻擊動物。

哈里斯進一步說明，現階段應該關注的事情，包括疫情在何處蔓延、人們能做些什麼來保護自身免受感染，「如果出現症狀，就尋求協助與醫療照護，並採取預防措施預防傳播」。

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