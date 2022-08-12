找靈媒聯手欺騙有錢媽「被詛咒」　誇張女兒爽奪42億元藝術品

▲警方10日將凶嫌逮捕，並找回部分失竊畫作。（圖／翻攝自Facebook／Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro）

記者李振慧／綜合報導

巴西已故藝術收藏家博吉塞(Jean Boghici)48歲女兒莎賓(Sabine Coll Boghici)，竟然找靈媒聯手詐騙82歲母親，謊稱其手上擁有的一系列巴西代表畫家作品遭到詛咒，變賣後成功獲得約英鎊1.163億元（約台幣42億元），除了騙財還長期將對方軟禁，於日前被逮捕。

當地警方表示，莎賓最早於2020年1月開始詐騙母親，一名靈媒主動接近博吉塞遺孀吉納維芙(Genevieve Boghici)，向她預言女兒莎賓將會死亡，後來利用莎賓所提供的私人資訊成功博取受害者信任，獲得多筆高額精神治療費用，甚至把人軟禁在家中好幾個月。

莎賓與靈謀後來以藝術品遭詛咒為由，開始將家中一系列收藏品變賣，吉納維芙受虐長達1年後終於向警方報案。警方表示，吉納維芙遭詐取的16幅畫，其中包含不少巴西代表藝術家作品，警方目前已成功找回14幅被盜作品，其中11幅就放置在靈媒家中，3幅已被變賣到聖保羅一間美術館，並依詐欺、搶劫、非法監禁等罪將莎賓與3名同夥逮捕，還有3名嫌犯在逃。