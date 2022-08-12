尾隨進房性侵！烏克蘭18歲少女躲難民船　10分鐘遭「2男輪流洩慾」

▲ 數百萬名烏克蘭難民逃向歐洲各國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭，迫使許多平民逃離家園，一名18歲少女離開家鄉後住在庇護難民的船上旅館，有天吃完晚餐回房間時遭一名男子尾隨，接著就遭到性侵，沒想到這名男子離開後，又有一名男子闖入房間性侵，導致她在短短10分鐘內二度受辱。

根據《太陽報》，這起事件發生於德國城市杜塞道夫（Düsseldorf），停泊萊茵河畔的船上旅館Oscar Wilde載有烏克蘭難民及付費客人，18歲受害少女今年3月6日和同是難民的38歲男子拉希德（Rachid B.）共進晚餐，飯後拉希德就尾隨她回房間，強行進入後加以性侵。

根據法庭文件，少女曾試圖反抗拉希德，有人聽見她大喊，「住手！我不要！」但仍無法阻他的暴行。且拉希德逃跑約10分鐘後，26歲男子阿朴杜拉希（Abdullahi A.）又闖進房間，同樣性侵這名少女。

德國檢方說明，雖然2起性侵案間隔很短，但拉希德和阿朴杜拉希並不認識，也沒有證據證明他們是同夥。他們原先分別是突尼西亞及奈及利亞難民，有烏克蘭公民身分，戰爭爆發前拉希德正攻讀牙醫，阿朴杜拉希則是電腦工程師。

若性侵罪名成立，二人都將面臨長期監禁，且恐怕被驅逐出境。10日審判第一天，他們都未得到發言機會。受害者則是因新冠病毒檢測呈陽性，無法出席。

俄國總統普丁2月底發動侵烏以來，烏克蘭已有約650萬人逃往歐洲，包括德國的90萬人，多為婦女、兒童和長者。眼看難民成為性侵等犯罪行為目標，德國議員呼籲警方採取行動，尤其是對烏克蘭婦女的保護。

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