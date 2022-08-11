克里米亞基地爆炸！俄扯謊沒損失　衛星照曝慘況「至少毀8架戰機」

▲克里米亞西部的俄軍空軍基地發生爆炸，並且竄出蕈狀黑煙。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸，地點位在西部的薩基空軍基地（Saky air base），俄羅斯聲稱是彈藥「自爆」並非遇襲也沒有軍備受損，外界猜測可能是烏軍空襲的結果，但烏克蘭當局並未證實。如今爆炸前後的衛星對比照曝光，至少8架包含蘇-24和蘇-30在內的俄軍戰機被毀，基地留下大片焦土。

That's at least 8 destroyed warplanes in that single image, possibly more. The before image is from Aug. 9 at 11:10 local time, the after image from Aug. 10 at 16:26 local time. (I'm not entirely sure what happened to those Su-30s on the bottom right.) https://t.co/N4FAk3tBz3 pic.twitter.com/OgmBj2bnZE — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 10, 2022

根據BBC報導，克里米亞西部那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）的薩基空軍基地9日發生多起爆炸，造成1人死亡，雖然烏克蘭沒有宣布對爆炸負責，但最新的影像證據表明，這可能是針對性的襲擊。

美國企業「行星實驗室」（Planet Labs PBC）公布基地爆炸前後的衛星照，可見主要機場跑道似乎完好無缺，但有至少8架戰機被摧毀或損壞，幾個焦黑坑洞清晰可見。前澳洲空軍飛官、葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）向CNN表示，被毀的疑似是蘇-24轟炸機與蘇-30多用途戰機，而3個大型砲坑可能指向蓄意襲擊，而非事故。

報導指出，被毀戰機絕大多數都在薩基空軍基地同一特定區域，俄軍飛機集中停放但並無機庫掩護。另外，《紐約時報》視覺調查小組成員特里伯特（Christiaan Triebert）也在推特上發出分析圖，並將網傳蘇-24M戰機遭炸毀影片的可能位置標示在衛星影像中。

俄羅斯堅稱爆炸是空軍彈藥爆炸所引起的，原因是有人違反消防安全規定。烏克蘭國防部長表示，大意的俄羅斯士兵可能是罪魁禍首，「我認為這個空軍基地的俄軍破壞了最簡單的原則：不要在危險的地方抽菸，就這樣。」

烏克蘭空軍估計，大約有12架俄軍戰機在爆炸中被毀。同時，俄羅斯則否認有任何飛機受損，但如今的衛星照片證明了事實並非如此。英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）認為，2起獨立的爆炸顯示這是一次襲擊，不是意外，並捍衛烏克蘭以克里米亞為攻擊目標的權利，「如果有必要，烏克蘭採取致命武力是絕對合法的，這麼做不僅是為了奪回領土，也是為了擊退侵略者。」

#Ukraine: New footage from the ground at the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea, shows that at least 1 Su-24M attack aircraft was totally destroyed due to a "violation of fire safety requirements". The real reason for the catastrophic explosions today is currently unknown. pic.twitter.com/sGRa0MtJZz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 9, 2022

►「史上最貼地」飛行！客機降落小島超神影片曝 遊客近距離嚇軟腳

►路透：共軍演習迫台 拜登「重新考慮」是否削減中國關稅

►裴洛西兒子陪同訪台！行蹤隱秘台美都封口 美媒質疑動機不單純

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》