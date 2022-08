克里米亞基地爆炸！俄扯謊沒損失　衛星照曝慘況「至少毀8架戰機」

▲克里米亞西部的俄軍空軍基地發生爆炸,並且竄出蕈狀黑煙。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸,地點位在西部的薩基空軍基地(Saky air base),俄羅斯聲稱是彈藥「自爆」並非遇襲也沒有軍備受損,外界猜測可能是烏軍空襲的結果,但烏克蘭當局並未證實。如今爆炸前後的衛星對比照曝光,至少8架包含蘇-24和蘇-30在內的俄軍戰機被毀,基地留下大片焦土。

That's at least 8 destroyed warplanes in that single image, possibly more. The before image is from Aug. 9 at 11:10 local time, the after image from Aug. 10 at 16:26 local time. (I'm not entirely sure what happened to those Su-30s on the bottom right.) https://t.co/N4FAk3tBz3 pic.twitter.com/OgmBj2bnZE