俄軍發現AGM-88「反輻射飛彈」殘骸　CNN：國防部承認給烏克蘭

▲CNN指出,有美國國防部官員坦承,提供AGM-88「反輻射飛彈」給烏克蘭。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯的社群上,流傳在俄軍陣地內,發現美軍AGM-88「反輻射飛彈」殘骸,引發各界討論美國是不是也軍援這款飛彈給烏克蘭。CNN報導指出,有國防部官員承認,提供AGM-88「反輻射飛彈」給烏克蘭。

根據CNN報導,美國國防部政策次長卡爾(Colin Kahl)在記者會上表示,已經提供了一些飛彈給烏克蘭。但是卡爾當時沒有具體說明,提供了哪些飛彈。

Russian channels have posted images of what appear to be the remains of an AGM-88 HARM antiradiation missile. A fragment of the HARM’s BSU-60A/B stabilization fin can be seen in the wreckage.



The missile was reportedly fired at a Russian position. pic.twitter.com/GCNA55CJdj