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俄軍發現AGM-88「反輻射飛彈」殘骸　CNN：國防部承認給烏克蘭

▲▼德國龍捲風戰鬥機（Panavia Tornado）上載有2枚AGM-88高速反輻射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN指出，有美國國防部官員坦承，提供AGM-88「反輻射飛彈」給烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯的社群上，流傳在俄軍陣地內，發現美軍AGM-88「反輻射飛彈」殘骸，引發各界討論美國是不是也軍援這款飛彈給烏克蘭。CNN報導指出，有國防部官員承認，提供AGM-88「反輻射飛彈」給烏克蘭。

根據CNN報導，美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）在記者會上表示，已經提供了一些飛彈給烏克蘭。但是卡爾當時沒有具體說明，提供了哪些飛彈。

一名國防官員告訴CNN，送去的飛彈類型就是 AGM-88 高速反輻射飛彈（HARM）。

美國空軍指出，AGM-88「反輻射飛彈」射程30英里（48公里）可用於瞄準俄羅斯防空雷達系統，例如讓烏軍吃足苦頭的S-400防空系統，另外也可以用來瞄準俄軍的反電池雷達（Counter-battery radar，又稱武器定位雷達），反電池雷達主要用來定位烏軍的火炮。

報導指出，卡爾說，這些飛彈主要是透過「總統撥款權」（presidential drawdown authority）包裹發送的，最近一次發送的5個包裹是7月1日，但是沒有提到反輻射飛彈。

不過烏克蘭官方並未公開坦承，有收到AGM-88「反輻射飛彈」。

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