夜店上演活春宮！男女「吧檯上」忘情前後猛撞　顧客嗨翻手機狂錄

▲克里米亞夜店公然上演活春宮。（圖／翻攝自Комсомольская Правда ）



記者張方瑀／綜合報導

克里米亞一間夜店公然上演活春宮，一對男女直接站吧檯上面全裸激戰，現場顧客也嗨翻拿起手機近距離狂拍。這段影片在網路上瘋傳後引發警方注意，結果男生遭到逮捕，並以相關罪名被處14天拘禁，女主角的真實身分還在調查當中。

▲活春宮影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Комсомольская Правда ）



根據《紐約郵報》報導，克里米亞一間夜店日前公然上演活春宮，從網路上曝光的畫面可以看到，一對男女直接赤裸全身在吧檯上做愛，兩人表情十分享受，完全無視周圍拿著手機狂錄的顧客，女生甚至蹲下來直接替男生口交。

▲影片中的33歲男子遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Комсомольская Правда ）



克里米亞在2014年被俄羅斯併吞，因此按照俄羅斯法律規定，在公開場合從事性行為是違法的。這段影片在網路上瘋傳後引起警方注意，俄羅斯位於塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的行政部門10日發出聲明表示，影片中的男主角是一名32歲的保鑣，現在已經遭逮捕。

公然性行為的罰則不重，目前這名男子已經被判14天拘禁，但女子的身分仍在調查當中，據傳也是當天在夜店消費的顧客之一。

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